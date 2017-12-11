ТОП-6 домашних средств против ночных судорог

Судороги, или мышечные спазмы, бывают у многих. Это непроизвольное сокращение одной или нескольких мышц. Как правило, они бывают в ногах, а в других частях тела — очень редко.Часто они бывают ночью, прерывая сон и лишая человека нормального отдыха.Судороги бывают связаны с чрезмерным напряжением мышц, с обезвоживанием организма и недостатком в нем витаминов и минеральных веществ. Часто они бывают у пожилых людей.Причиной судорог может быть длительная неудобная поза или непривычное движение.В любом случае, это достаточно неприятная проблема, и она, если не обращать на нее внимания, может значительно ухудшить качество жизни.К счастью, есть разные домашние и натуральные средства, помогающие избавиться от судорог и предотвратить возможные осложнения.Смузи из свеклы и яблока — здоровый напиток с высоким содержанием необходимых минералов, способствующих улучшению состояния мышц.Он рекомендуется спортсменам и людям, которые испытывают высокие физические нагрузки.Это также диуретическое и противовоспалительное средство, помогающее предотвращать судороги, связанные с задержкой жидкости и ухудшением кровообращения.Ингредиенты3 веточки сельдерея1 яблоко1 свекла? стакана воды (100 мл)Что нужно делать?Пропусти ингредиенты через соковыжималку и блендер.Пей этот смузи за час или два до сна.Диуретические и противовоспалительные свойства настоя гинкго билоба делают его хорошим средством для расслабления и предотвращения ночных судорог.Ингредиенты3 столовые ложки гинкго билоба (30 г)1 чашка воды (250 мл)Что нужно делать?Вскипяти воду и, когда она дойдет до кипения, добавь туда три ложки гинкго билоба.Пусть он отваривается на слабом огне три минуты, после чего сними отвар с огня.Подожди, пока он остынет и настоится, и процеди настой. Теперь его можно пить.Выпивай 1-2 чашки этого настоя в день.Нарушение кислотно-щелочного баланса крови способствует возникновению ночных мышечных спазмов.Они мешают нормальному распределению в тканях мышц минералов и ухудшают снабжение мышц кислородом.Напиток из пчелиного меда и яблочного уксуса содержит щелочные вещества, помогающие восстановить кислотно-щелочной баланс.Ингредиенты1 столовая ложка пчелиного меда (25 г)1 столовая ложка яблочного уксуса (10 мл)1 чашка воды (250 мл)Что нужно делать?Раствори мед и яблочный уксус в теплой воде.Выпивай чашку этого напитка утром натощак, а вторую — перед сном.Сочетание молока, меда и лимона дает нам хорошее средство для расслабления и предотвращения ночных судорог.Эта смесь помогает уменьшить мышечное напряжение и способствует глубокому сну.Ингредиенты1 стакан молока (200 мл)1 столовая ложка пчелиного меда (25 г)1 чайная ложка лимонного сока (5 мл)Что нужно делать?Нагрей молоко и смешай его с медом и чайной ложкой лимонного сока.Пусть этот напиток немного остынет. Пей его перед сном.Чай из крапивы — диуретический напиток, помогающий выводить из организма излишек жидкости.Если пить его регулярно, он способствует уменьшению воспаления и предотвращению мышечных спазмов.Ингредиенты2 столовые ложки сушеной крапивы (20 г)1 литр водыЧто нужно делать?Брось сушеные листья крапивы в воду и пусть вода доходит до кипения в течение 5 минут.Когда настой остынет, процеди его и пей до 3 раз в день.Индийский каштан помогает улучшать кровообращение, расслаблять ноги и снимать контрактуры.Для предотвращения судорог делается терапевтический массаж с помощь смеси экстракта индийского каштана и оливкового масла.Ингредиенты5 капель экстракта индийского каштана1 столовая ложка оливкового масла (16 г)Что нужно делать?Смешай оба ингредиента и с их помощью легкими круговыми движениями массируй ноги.Хорошо это делать в профилактических целях перед сном, а также при первых признаках начинающихся судорог.Для предотвращения судорог, помимо использования этих средств, важно вести здоровый образ жизни, придерживаться сбалансированной диеты и регулярно делать физические упражнения.