ТОП-6 домашних средств против ночных судорог
Часто они бывают ночью, прерывая сон и лишая человека нормального отдыха.
Судороги бывают связаны с чрезмерным напряжением мышц, с обезвоживанием организма и недостатком в нем витаминов и минеральных веществ. Часто они бывают у пожилых людей.
Причиной судорог может быть длительная неудобная поза или непривычное движение.
В любом случае, это достаточно неприятная проблема, и она, если не обращать на нее внимания, может значительно ухудшить качество жизни.
К счастью, есть разные домашние и натуральные средства, помогающие избавиться от судорог и предотвратить возможные осложнения.
1. Смузи из свеклы и яблока
Смузи из свеклы и яблока — здоровый напиток с высоким содержанием необходимых минералов, способствующих улучшению состояния мышц.
Он рекомендуется спортсменам и людям, которые испытывают высокие физические нагрузки.
Это также диуретическое и противовоспалительное средство, помогающее предотвращать судороги, связанные с задержкой жидкости и ухудшением кровообращения.
Ингредиенты
3 веточки сельдерея
1 яблоко
1 свекла
? стакана воды (100 мл)
Что нужно делать?
Пропусти ингредиенты через соковыжималку и блендер.
Пей этот смузи за час или два до сна.
2. Настой гинкго билоба
Диуретические и противовоспалительные свойства настоя гинкго билоба делают его хорошим средством для расслабления и предотвращения ночных судорог.
Ингредиенты
3 столовые ложки гинкго билоба (30 г)
1 чашка воды (250 мл)
Что нужно делать?
Вскипяти воду и, когда она дойдет до кипения, добавь туда три ложки гинкго билоба.
Пусть он отваривается на слабом огне три минуты, после чего сними отвар с огня.
Подожди, пока он остынет и настоится, и процеди настой. Теперь его можно пить.
Выпивай 1-2 чашки этого настоя в день.
3. Напиток из меда и яблочного уксуса
Нарушение кислотно-щелочного баланса крови способствует возникновению ночных мышечных спазмов.
Они мешают нормальному распределению в тканях мышц минералов и ухудшают снабжение мышц кислородом.
Напиток из пчелиного меда и яблочного уксуса содержит щелочные вещества, помогающие восстановить кислотно-щелочной баланс.
Ингредиенты
1 столовая ложка пчелиного меда (25 г)
1 столовая ложка яблочного уксуса (10 мл)
1 чашка воды (250 мл)
Что нужно делать?
Раствори мед и яблочный уксус в теплой воде.
Выпивай чашку этого напитка утром натощак, а вторую — перед сном.
4. Средство из молока, меда и лимона
Сочетание молока, меда и лимона дает нам хорошее средство для расслабления и предотвращения ночных судорог.
Эта смесь помогает уменьшить мышечное напряжение и способствует глубокому сну.
Ингредиенты
1 стакан молока (200 мл)
1 столовая ложка пчелиного меда (25 г)
1 чайная ложка лимонного сока (5 мл)
Что нужно делать?
Нагрей молоко и смешай его с медом и чайной ложкой лимонного сока.
Пусть этот напиток немного остынет. Пей его перед сном.
5. Чай из крапивы
Чай из крапивы — диуретический напиток, помогающий выводить из организма излишек жидкости.
Если пить его регулярно, он способствует уменьшению воспаления и предотвращению мышечных спазмов.
Ингредиенты
2 столовые ложки сушеной крапивы (20 г)
1 литр воды
Что нужно делать?
Брось сушеные листья крапивы в воду и пусть вода доходит до кипения в течение 5 минут.
Когда настой остынет, процеди его и пей до 3 раз в день.
6. Массаж с помощь экстракта индийского каштана
Индийский каштан помогает улучшать кровообращение, расслаблять ноги и снимать контрактуры.
Для предотвращения судорог делается терапевтический массаж с помощь смеси экстракта индийского каштана и оливкового масла.
Ингредиенты
5 капель экстракта индийского каштана
1 столовая ложка оливкового масла (16 г)
Что нужно делать?
Смешай оба ингредиента и с их помощью легкими круговыми движениями массируй ноги.
Хорошо это делать в профилактических целях перед сном, а также при первых признаках начинающихся судорог.
Для предотвращения судорог, помимо использования этих средств, важно вести здоровый образ жизни, придерживаться сбалансированной диеты и регулярно делать физические упражнения.
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