Как помочь себе при рвоте и поносе: 6 натуральных средств
- Принимать стандартный настой: 20 г травы или столовую ложку корня сельдерея на 200 мл воды. Пить по половине стакана по 3–4 раза в день.
- Принимать измельченные в порошок листья или корень сельдерея по половине чайной ложки в сухом виде по 3–4 раза в сутки. Порошок запивать водой.
- Смешать по 1 ч. ложке листьев сельдерея и листьев ежевики, залить 400 мл кипятка, настоять в теплом месте 2 часа. Пить по половине стакана 3–4 раза в день.
- При поносе берут 30 г листьев сельдерея, заливают 1 л кипятка, настаивают 10 минут, фильтруют и выпивают в течение дня.
- Смешать лист сельдерея, лист грецкого ореха, лист перечной мяты, лист черники в равных пропорциях. Заварить в 400 мл воды, пить по полстакана при поносе.
- По 1 ч. ложке зверобоя продырявленного (травы) и по 2 ч. ложки листьев ежевики и сельдерея заварить в 300 мл кипятка. Целебный травяной чай пить при поносе – по стакану за 1 раз.
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