Как помочь себе при рвоте и поносе: 6 натуральных средств

В большинстве случаев рвота понос являются защитной реакцией, направленной на удаление из организма ядовитых веществ, болезнетворных микроорганизмов, слизи, продуктов гниения или брожения некоторых лекарственных препаратов. Понос не самостоятельное заболевание, а симптом многих болезненных процессов. При повторяющемся поносе и рвоте следует уточнить, какие факторы провоцируют расстройство стула: пищевые продукты, лекарства, эмоциональное потрясение.- Принимать стандартный настой: 20 г травы или столовую ложку корня сельдерея на 200 мл воды. Пить по половине стакана по 3–4 раза в день.- Принимать измельченные в порошок листья или корень сельдерея по половине чайной ложки в сухом виде по 3–4 раза в сутки. Порошок запивать водой.- Смешать по 1 ч. ложке листьев сельдерея и листьев ежевики, залить 400 мл кипятка, настоять в теплом месте 2 часа. Пить по половине стакана 3–4 раза в день.- При поносе берут 30 г листьев сельдерея, заливают 1 л кипятка, настаивают 10 минут, фильтруют и выпивают в течение дня.- Смешать лист сельдерея, лист грецкого ореха, лист перечной мяты, лист черники в равных пропорциях. Заварить в 400 мл воды, пить по полстакана при поносе.- По 1 ч. ложке зверобоя продырявленного (травы) и по 2 ч. ложки листьев ежевики и сельдерея заварить в 300 мл кипятка. Целебный травяной чай пить при поносе – по стакану за 1 раз.