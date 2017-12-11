Медики рассказали, почему у мужчин не бывает целлюлита

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Одно из различий между мужчинами и женщинами - это целлюлит. У мужчин его действительно практически не бывает. Даже при выраженном ожирении их кожа, как правило, достаточно гладкая. В то же время у женщин и при веса можно увидеть такую ненавистную «апельсиновую корку».Попытки объяснить этот досадный факт гормональными различиями правдивые лишь частично. Все дело в особенностях строения жировой ткани. По внешнему виду она похожа на стеганое одеяло: по всей площади она делится прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани на дольки разных размеров и форм, а между жировыми клетками во всех направлениях проходят коллагеновые волокна.Когда объем жировых клеток увеличивается, то жировая ткань начинает «выпирать» между этими перепонками. Мужчины же более толстокожие, причем в прямом смысле. Их кожа содержит больше коллагеновых волокон и имеет несколько иное строение перепонок соединительной ткани. Кроме того, в них, даже при ожирении, содержится большее количество мышечной ткани, а она намного плотнее, чем жировая.Таким образом, жировая ткань у мужчин в целом располагается компактнее - снизу ее поддерживают мышцы, а сверху - более плотная кожа. Что это означает на практике: принадлежность к мужскому полу - это как страховка от целлюлита. Женщинам в этом плане повезло меньше из-за особенностей строения жировой ткани.В борьбе с «апельсиновой коркой» женщинам помогут силовые упражнения и меры, направленные на улучшение состояния соединительной ткани и устранения застойных процессов в тканях.Это - сбалансированное питание, поддержание достаточного водного баланса, всевозможные виды массажа и другие лимфодренажное процедуры. И никаких жестких диет: они приводят к потере мышечной массы и плохо влияют на состояние соединительной ткани, только усиливает проявления целлюлита.