Эти симптомы говорят о серьезных проблемах с сердцем

Сердце постоянно работает, поставляя кровь ко всем органам нашего организма. Как только происходит сбой притока крови к сердечной мышце (миокарду), возникает ишемическая болезнь сердца (ИБС). Проявления ее могут быть разными — от стенокардии до инфаркта. Сердечный приступ может привести не только к инвалидности, но и к летальному исходу. Именно ИБС является одной из причин смертности, а зона ее поражения заставляет признавать это заболевание проблемой нашего века.Предотвратить сердечный приступ можно за 30 дней, если обратить внимание на сигналы, которые посылает сердце, даже если некоторые из них проявляются редко. Появление же более пяти нападений в день указывает на срочную необходимость обратиться к врачу.Рассмотрим те неясные проявления, которые мы скорее всего игнорируем, воспринимая за минуты слабости. Но именно они являются маркерами заболевания.1. Усталость. Вы только проснулись, а уже чувствуете слабость, разбитость. Добрались до работы и все мысли только о том, как бы отдохнуть. А усталость с каждым днем ??накапливается все больше и больше.Этот симптом указывает на сердечную недостаточность. Усталость возникает из-за недостатка кровоснабжения мозга, легких и сердца.2. Слабость. Многие из больных, перенесших сердечный приступ, рассказывали, что незадолго до нападения чувствовали такую ??слабость, что не могли удержать в руках лист бумаги.Ощущение бессилия, что характерно при гриппе, говорит о риске инфаркта миокарда.3. Перепады настроения. Многие люди перед сердечным приступом испытывают беспричинную тревогу.Ощущение сильной тревоги или даже страха смерти может предупреждать о сердечном приступе, что приближается.4. Одышка. Одышка часто сопровождает сердечный приступ и может вызвать боль в груди. Поэтому если вам невыносимо трудно подняться даже этажом выше, следует обратиться к кардиологу.Нарушение кровотока сокращает его поступления в легкие. Это и вызывает поверхностное дыхание, что становится одышкой.5. Головокружение. Для полноценного функционирования мозга нужно хорошее кровоснабжение. Если в мозг будет поступать недостаточное количество крови, это сразу скажется на состоянии всего организма.Инфаркты, как правило, сопровождают головокружениями или потеря сознания.6. Холодный пот. На приближение сердечного приступа может указывать внезапное потоотделение даже при относительном покое.Резкий холодный пот может быть симптомом приближения сердечного приступа.7. Ускоренный пульс. Резкое учащение пульса не вызывает тревогу врачей. А вот нерегулярное или учащенное сердцебиение вместе с одышкой, головокружением, слабостью, может указывать на аритмию.Аритмия нередко бывает причиной инфаркта или даже внезапной смерти.8. Боль в груди появляется и исчезает внезапно. Поэтому многие люди могут игнорировать такие проявления и не осознавать всей опасности положения.Этот симптом указывает на приближение сердечного приступа.9. Отечность. Отеками ног, а также увеличением веса сердце может сигнализировать о нарушениях в его работе.Лишняя жидкость в организме указывает на сердечную недостаточность.