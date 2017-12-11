Проблема старения - названы два продукта, без которых не обойтись

Вино с шоколадом решают проблему, которая касается каждого из нас.Ученые обнаружили, что и шоколад и красное вино помогают омолодить старые клетки кожи.Когда мы стареем, нити ДНК в наших клетках постепенно теряют защитные теломеры (ячейки ДНК). Для борьбы с этим команда ученых применила соединения, которые были обнаружены в красном вине, темном шоколаде, красном винограде и чернике.Эти продукты богаты флавоноидами, которые известны своим противовоспалительным эффектом.В течение нескольких часов после лечения этими веществами, старые клетки постепенно начали возобновлять теломеры.Есть надежда, что этот прорыв поможет создать специальную антивозрастную терапию.Бокал красного вина поможет защитить ваше сердце.Вино не только благоприятно влияет на кожу, но также помогает снизить риск ранней смерти и сердечно-сосудистых заболеваний.Умеренное употребление алкоголя (до 7 стаканов в неделю для женщин, и 14 для мужчин) значительно снижает риск смерти от сердечных заболеваний.Команда ученых из Эксетерского университета совместно с исследователями Университета Брайтона пришли к выводу, что класс генов, называемых сплайсинговымим факторами, постепенно «отключается» по мере старения.«Это первый шаг в попытке восстановить функции клеток у пожилых людей. Наши данные свидетельствуют о том, что использование этих химических веществ для перезагрузки генов, которые отключаются по мере старения, может способствовать восстановлению функций старых клеток кожи».Доктор Ева Латорр, научный сотрудник Эксетерского университета в восторге от степени и быстроты изменений в клетках.«Когда я увидела как некоторые клетки стали производить омолаживающий процесс, я просто не могла в это поверить! Эти старые клетки вскоре начали выглядеть, как совсем новые. Это волшебство! Я повторила эксперимент несколько раз и приходила к одному и тому же результату — омоложению».Как оказалось, вкусное может быть полезно. Безусловно, не стоит наедаться шоколада вусмерть, запивая его вином, но просто знайте, что в умеренных количествах эта комбинация позволит вам сохранить молодость на долгие годы.