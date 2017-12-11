Ученые предложили новый метод борьбы с отторжением пересаженных почек

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Группа ученых из университета Констанцы (Германия) разработали новый подход, предотвращающий реакцию отторжения трансплантированных почек. Решающую роль при этом играет ингибирование иммунных протеасом, которое подавляет продукцию антител, как сообщается в журнале Kidney International.Примерно половина пациентов, которым трансплантировали органы, в течение 10 лет сталкивались с проблемой отторжения. На данный момент нет методов, позволяющих полностью предотвратить хроническое отторжение. Применяемые при отторжении неизбирательные ингибиторы протеасом дают массу побочных эффектов. Поэтому такие препараты могут применяться с большими ограничениями.Однако теперь ученые из Германии под руководством Майкла Гроттрупа показали, что отторжению может препятствовать ингибирование иммунопротеасом, которое убивает активированные клетки плазмы, которые производят алло-антитела, атакующие пересаженные почки, что и ведет к их отторжению.Исследование этого подхода показало, что селективное ингибирование иммунопротеасом с использованием ингибитора ONX 0914 снижает количество В клеток и клеток плазмы и подавляет производство донор-специфичных алло-антител.Как отметил Майкл Гроттруп, исследования метода прошли более чем успешно: у животных, которых использовали в исследовании, удалось предотвратить отторжение органов. Алло-антител в их организмах тоже не было. Также показатели воспаления в пересаженных почках были снижены, и сами почки хорошо функционировали.