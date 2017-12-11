Можно ли предотвратить выкидыш?



Не курить во время беременности.



Не пить алкогольные напитки, не употреблять наркотические вещества.



Придерживаться здорового, сбалансированного рациона; каждый день есть как минимум 5 порций фруктов и овощей.



Избегать инфекционных заболеваний во время беременности, особенно таких, как, например, краснуха.



Не есть во время беременности продуктов, из-за которых можно заболеть или которые могут навредить ребенку.



Иметь здоровый вес еще до начала беременности.



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Большую часть выкидышей предотвратить невозможно, утверждают специалисты британского NHS Choices. Однако есть ряд правил, которых беременным женщинам рекомендуется придерживаться, и которые помогут вести риск выкидыша к минимуму:Сегодня во всем мире регистрируется довольно много выкидышей, и в некоторых случаях их причину удается выяснить, а в некоторых – нет. Если причина выкидыша известно, в некоторых случаях пациентке можно предложить лечение, которое предотвратит дальнейшие выкидыши.Специалисты из NHS Choices рассказали о нескольких поддающихся лечению проблемах, приводящих к выкидышам:Антифосфолипидный синдром – это состояние, при котором в крови пациентки образуются тромбы, которые и становятся причиной выкидыша. Сегодня антифосфолипидный синдром успешно поддается медикаментозному лечению, и если заранее известно, что у пациентки имеется этот синдром, прием некоторых препаратов во время беременности может существенно сократить риск выкидыша.Ослабленная шейка матки – еще одна распространенная причина выкидыша. Медикаментозного лечения в этом случае нет, однако пациентке могут предложить несложную процедуру, в ходе которой на шейку матки накладываются швы, не дающие ей раскрыться. Обычно это делается в районе 12 недели беременности. К 37 неделе эти швы снимаются.Специалисты отмечают, что если у женщины было 3 или более выкидыша, ей желательно обратиться к врачу, чтобы выяснить их причину и предотвратить выкидыши в будущем.