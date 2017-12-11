Ученые нашли гены гомосексуальности

Ученые обнаружили гены, которые по всей видимости отвечают за пробуждение гомосексуализма.Ученые из Америки, специализирующиеся на нейробиологии и психологии, провели исследования, цель которых была определить в хромосомах мужчин гены, отвечающие за пробуждение гомосексуальных склонностей.Оказалось, что сильный пол имеет 2 гена, которые способны сформировать нетрадиционную сексуальную ориентацию. Первый ген (SLITRK6), отвечающий за пробуждение гомосексуализма, имеет 13-я хромосома. Второй ген TSHR, входит в состав 14-й хромосомы и тоже меняет сексуальную ориентацию мужчин.