Диеты контролируют сахар не хуже таблеток

Диабет 2-го типа возможно вылечить при соблюдении правильного режима питания. Британские ученые делают ставку на низкокалорийную диету (составляют супы и так называемые "здоровые коктейли"). Это доказал эксперимент с диабетиками 20-65 лет.Участников эксперимента разбили на две группы. Первая группа сидела на диете, а вторая группа принимала стандартные лекарства. Оказалось, 86% добровольцев из первой группы сильно сбросили вес (в среднем снижение составляло 10-15 килограммов). К тому же, диабет переходил в стадию ремиссии.Эксперты выявили четкую зависимость: чем больше добровольцы худели, тем быстрее пропадали симптомы диабета 2-го типа.Так, среди сбросивших 15 килограммов, у 90% человек начали пропадать симптомы диабета. Среди людей, которые скинули от 10 до 15 килограммов, диабет начал отступать в 57% случаев. Для сравнения: среди пациентов из второй группы улучшения происходили лишь в 4% случаев. По словам ученых, снижение веса приводило к уменьшению жировых отложений в печени и поджелудочной железе. Это позволяло лучше регулировать уровень сахара.