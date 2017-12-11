10 продуктов, которые естественным путём успокоят нервы

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Расстроенные нервы представляют собой серьёзную проблему, вызывая у страдающего нервным напряжением человека чувство глубокого одиночества. Такие пациенты часто впадают в отчаяние, считая, что решить эту проблему естественным путём невозможно.Как известно, обычные средства лечения нервного напряжения имеют ряд побочных эффектов и способны вызывать у нас зависимость.Также следует иметь в виду тот факт, что людям, имеющим лёгкое нервное напряжение, обычно и вовсе не назначают никаких медицинских препаратов. В то время как стресс и расстроенные нервы продолжают отравлять человеку жизнь ежедневно.Эксперты рассказали о 10 продуктах, которые благотворно воздействуют на нервную систему человека. Благодаря им нам удаётся восстановить утраченную в результате стресса внутреннюю гармонию и справиться с нервным напряжением, которое приняло характер эпидемии в современном обществе.Нервное напряжение может быть разной степени интенсивности. В зависимости от последней его симптомы могут варьироваться. Чаще всего нервное напряжение сопровождается такими признаками, как:ТахикардияУсиленное потоотделениеДрожьЧувство сдавливания в грудиУдушье и нехватка воздухаНарушения пищеваренияМышечное напряжениеЕсли не принять никаких мер для решения проблемы, то со временем симптомы станут ещё интенсивнее и будут приносить ещё больше неудобств.Мы рекомендуем попробовать восстановить нервы при помощи специально подобранного питания. Для этого потребуется включить в свой рацион продукты, способные регулировать работу нервной системы.Ни в коем случае нельзя путать чистое какао с шоколадом. Настоящее какао содержит триптофаны- аминокислоты, стимулирующие выработку серотонина. Благодаря этому нервному трансмиттеру мы чувствуем себя счастливыми.Чтобы почувствовать его эффект, можно ежедневно съедать пару унций шоколада или использовать какао в порошке для приготовления различных напитков и десертов. При этом не стоит забывать о том, что какао является мощным стимулятором.Овёс является настоящим суперпродуктом, который не только содержит много питательных веществ, но и обладает способностью расслаблять нашу нервную систему.С одной стороны, овёс успокаивает наши нервы и помогает нам бороться со стрессом. С другой стороны, эти злаки наполняют нас энергией и жизненной силой.Именно поэтому овёс должен стать обязательным ингредиентом диеты каждого человека. Рекомендуется ежедневно использовать продукты на базе этих злаков: гранолу, овсяное молочко, овсяную муку…Пивные дрожжи представляют собой пищевую добавку, содержащую большое количество витаминов, минералов и аминокислот, способных успокаивать наши нервы и улучшать состояние нашей кожи, волос и ногтей.Поэтому каждому из нас рекомендуется время от времени принимать пивные дрожжи. Лучше всего пить их в межсезонье и в те моменты, когда тебя начинает беспокоить нервное напряжение.Мало кто из нас знает о том, что салат-латук обладает целебными свойствами. Стоит отметить, что такой салат идеально подходит для профилактики и лечения нервного напряжения и других нервных расстройств, например, бессонницы.Для этого можно есть варёный салат-латук и готовить из него чай.При этом рекомендуется выбирать органически чистый салат, выращенный в благоприятных экологических условиях. В противном случае он может содержать много пестицидов.Эти фрукты отличаются высоким содержанием витаминов группы В, благодаря которым наш организм начинает вырабатывать больше серотонина и допамина, повышая наше настроение.Также следует иметь в виду, что авокадо способны приносить большую пользу нашему здоровью в целом. Именно поэтому каждому из нас рекомендуется включить эти фрукты в свой ежедневный рацион.Авокадо следует есть свежим, готовя из него различные салаты, пюре, соусы и коктейли.Содержащиеся в луке соединения фенола также помогают успокоить наши нервы.Если ты хочешь справиться с нервным напряжением, мы рекомендуем тебе использовать свежий лук для приготовления салатов и соусов. В свою очередь, варёный лук является незаменимым ингредиентом различных супов и бульонов.Эти любимые большинством из нас орехи представляют собой настоящий кладезь питательных микроэлементов. Что касается лечения нервного напряжение, то грецкие орехи содержат магний и жирные кислоты омега 3, способные непосредственным образом воздействовать на центральную нервную систему человека.Чтобы грецкие орехи были ещё полезнее, перед употреблением их необходимо замачивать на 8 часов. Благодаря этому они будут легче перевариваться, а содержащиеся в них микроэлементы станут легче усваиваться нашим организмом.Предварительно вымоченные грецкие орехи можно есть целыми или использовать их в качестве ингредиентов других блюд: салатов, бутербродов, коктейлей и пюре.Эти орехи также помогают нам вылечить нервное напряжение.Как и грецкие орехи, миндаль содержит магний и жирные кислоты. Помимо этого они отличаются высоким содержанием цинка- минерала, способного влиять на наше настроение.Зеленые салаты содержат ряд витаминов, среди которых необходимо выделить фолиевую кислоту. Этот компонент также играет важную роль в лечении нервного напряжения, депрессии и других расстройств нервной системы.Приготовленные на базе таких салатов зеленые коктейли отлично укрепляют наш организм и наполняют нас энергией на весь день. В результате наше настроение значительно повышается.Эти вкусные и питательные фрукты содержат калий. Благодаря этому минералу нам удаётся восстановить наши нервы и снять стресс. Также калий полезен для нашей мускулатуры.Нужно каждый день съедать по одному банану. Эти фрукты представляют собой эффективное натуральное средство лечения и профилактики нервного напряжения.