7 причин частых походов в туалет по ночам

Миллионы людей преимущественно среднего и старшего возраста встают по нескольку раз ночью в туалет, что отрицательно влияет на качество сна. Эксперты из Франции назвали 7 возможных причин этого.При эдемах стопы ног опухают, что свидетельствует о задержке воды организмом. Из-за этого люди могут часто просыпаться по ночам для походов в туалет, когда долго находятся в горизонтальном положении. Если вы являетесь жертвой подобных задержек воды, то поднимите ноги за пару часов до отхода ко сну, чтобы помочь жидкости устремится к выходу из организма и спать ночью более спокойно.Кофеин и алкоголь увеличивают выделение мочи из организма. И если вы являетесь человеком, который не может прожить без чашки кофе перед отходом ко сну, то этим самым значительно повышаете риск беспокойных ночей. Не употребляете кофе после 6 вечера и откажитесь от вечернего бокала вина, по меньшей мере, за три часа до отхода ко сну.. Употребление большого количества воды перед отходом в постель может стать причиной частых пробуждений по ночам. Вода нарушает сон, поэтому не пейте эту жидкость, по меньшей мере, за два часа до отхода в постель.При инфекциях мочевыводящих путей ночные мочеиспускания наблюдаются достаточно часто. Они сопровождаются дискомфортом и болью. Эти инфекции меньше распространены среди мужчин, однако и в этом случае расстройства заставляют человека часто просыпаться.Если вы находитесь в состоянии преддиабета, или уже являетесь диабетикам, ваш организм может увеличить производство мочи для очистки тела от избыточного сахара. Так что если вы просыпаетесь несколько раз в течение ночи, то пора проверить уровень сахара в крови.Некоторые заболевания, передающиеся половым путем, вроде гонореи и хламидиоза могут вызывать частые походы в туалет по ночам. Нередко они сопровождаются ощущением жжения, и это хороший повод для встречи с врачом.. Из-за возрастных процессов и после родов мышцы тазового дна слабеют, в результате вы постоянно ощущаете давления в этой зоне, что может вызывать позывы к мочеиспусканию. Существуют специальные упражнения для укрепления мышц тазового дна, которые помогут решить эту проблему.