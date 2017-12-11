Что нужно делать, чтобы остаться здоровым на праздники?

С наступлением холодов всегда повышается риск простудных заболеваний. А так хочется избежать заразы, не свалиться в постель на неделю-другую и тем более не испортить себе Новый год! Иммунитет во многом зависит от образа жизни.Наиболее эффективные советы, как сделать свой организм неприступным для вирусов и микробов.Основа хорошего иммунитета — правильное питание. Правильное — значит сбалансированное. То есть содержащее все, что необходимо организму — белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы. Регулярно нужно употреблять в пищу овощи, фрукты, ягоды, орехи, рыбу, морепродукты, мясо птицы, злаки. К минимуму необходимо свести тяжелые продукты — красное мясо, сало, колбасы и вообще любые полуфабрикаты, копчености. А также пирожные, булочки, конфеты и прочие вкусности.Особенно стимулирует противовирусный иммунитет витамин С, а слизистые оболочки защищает витамин А. Его можно почерпнуть из моркови, винограда, зелени. Витамин С есть в цитрусовых, шиповнике, клюкве, бруснике, капусте. Витамин Е — в подсолнечном и оливковом маслах. Витаминов группы В много в бобовых, крупах, яйцах, зелени и орехах. Неплохо дополнить свою диету витаминно-минеральным комплексом.Если вы пьете мало воды — простуда не заставит себя долго ждать. Вода нам нужна для поддержания в порядке слизистых оболочек — глаз, носа, рта — границ тела с внешней средой. Чтобы бактерии и микробы не проникли в организм, слизистые должны быть обязательно увлажнены! В сухой нос и сухую кожу микробы проникают легче.Причем пить нужно именно простую воду, а не чай, сок, морс и тем более кофе. Вода, в отличие от соков и чаев, усваивается немедленно и сразу начинает участвовать в необходимых человеку химических процессах. Ежедневно нужно выпивать не меньше 2 литров чистой воды.Рассадник всех болезней — постель, говорят врачи. Или диван. Или стул у компьютера. Иными словами — малоподвижный образ жизни. Спортсмены считают, что лучший способ держать себя в здоровом теле — бег, во время которого все мышцы насыщаются кислородом, приходят в тонус, а иммунная система — в норму. Всемирная организация здравоохранения рекомендует каждый день тратить на непрерывную умеренную физическую активность не менее 45 минут. Обратите внимание — каждый день!Проснулись утром — не поленитесь размять мышцы и суставы. Пришли с работы — не бросайтесь за пульт телевизора: сделайте растяжку, позанимайтесь с гантелями, покачайте пресс. Каждое упражнение — это удар по затаившимся в организме хитрым микробам.Хороший сон, и вообще отдых — основа крепкого здоровья. Крепко выспались — мобилизовали все силы. Однако спать нужно еще и правильно. Дело в том, что во время сна с полуночи до 3–4 ночи в шишковидной железе головного мозга у человека вырабатывается крайне важный гормон — мелатонин. Он как дирижер в большом оркестре, участвует в синхронизации биоритмов и всех процессов в организме. Не будет мелатонина — все пойдет вразнобой.Мелатонин может вырабатываться не только во сне, но и просто ночью в темноте. Если на часах два, а в вашей спальне горит свет или вы сидите у компьютера — мелатонина вам не видать. Раз, другой, третий — и иммунная система даст сбой!Экологию часто не выбирают — большой город есть большой город. Но мы можем «очистить» свой организм от накопившихся токсинов и канцерогенов. Давно ли вы выбирались на выходные за город? Период простуд — самое время выехать в лес, подышать свежим воздухом, просто эмоционально раскрепоститься, сбросить груз забот. Домой вернетесь румяным, веселым и отдохнувшим.Еще один важный совет — держать в чистоте себя и окружающее пространство. Приходя домой, хорошенько мойте руки и лицо. Проветривайте квартиру, проводите влажную уборку. Пыль — настоящий рассадник микробов.Еще одним фактором риска является стресс. При этом нужно понимать, что сам стресс — это нормальная реакция организма на какую-то сложную ситуацию. Важно только после таких переживаний дать выплеск накопившимся эмоциям, разрядиться! Если все время копить их, это чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому после стресса физическая активность просто необходима. Оптимальный вариант — бассейн или спортзал.Больше ругаемся и грустим — чаще болеем. Особенно опасно, по мнению психологов и медиков, обсуждать негативные темы и перетирать косточки других людям — какие все плохие и как трудно жить! Сюда же относится и просмотр новостей о болезнях, катастрофах, террористических актах. Попали на такой сюжет — отключайте и не принимайте в себя очередную порции яда. Любые негативные переживания — лишний удар по иммунной системе.Как бы здоровы и закалены вы ни были — легкая курточка, кепка вместо теплой шапки, кеды на тонкой подошве вместо зимних ботинок и отсутствие шарфа могут сыграть ту самую роковую роль. Именно холод чаще всего провоцирует простуду, и никакие витамины, вода, и бег тут уже не спасут. Теплая одежда — первое средство от болезни.И, наконец, есть еще один способ повышения иммунитета. Он считается самым действенным. Имя ему — любовь. Люди, которые находятся рядом с близкими, дорогими и любимыми, практически не болеют. Иммунитет у них на высоте. Будьте здоровы!