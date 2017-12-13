Британцам доставят завтраки, борющиеся с похмельем

Известно, что некоторые продукты питания помогают справиться с похмельем. Это решило использовать британское отделение Uber Eats. Компания собирается доставлять "антипохмельные завтраки" в сезон рождественских корпоративов.В завтрак входят: яичница из двух яиц с ломтиками бекона, грибами, фасолью, авокадо и свежим шпинатом, овсяная каша с бананом и стакан апельсинового сока. По мнению диетологов компании, эти продукты помогают восстановить баланс белков, витаминов и аминокислот в организме человека.А вот, по словам Ричарда Стивенса из Кильского университета, углеводы позволяют восстановить уровень сахара, который снижается вследствие неумеренного потребления алкоголя. В свою очередь, противовоспалительные средства вроде ибупрофена, препараты против мигрени (например, толфенамова кислота) и огуречная трава также эффективны против похмелья.Между тем, Университет Корнелла выяснил, что при похмелье человек всегда хочет съесть что-нибудь жирное. Более того, спиртное ослабляет силу воли. Это нормально: все млекопитающие запрограммированы на поиск и потребление энергетически насыщенных продуктов. И жир - самый энергетически насыщенный элемент в еде.