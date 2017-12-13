Как сохранить фигуру зимой? 5 полезных советов

Многие люди зимой набирают лишние килограммы, даже несмотря на то, что зимой организм тратит больше калорий, чем летом. Что нужно делать, чтобы не поправиться и сохранить фигуру в холодное время года?Клетчатка очень полезна для здоровья, она активирует кишечную микрофлору, что позитивно сказывается на обменных процессах в организме. Пострайтесь есть побольше продуктов, содержащих много клетчатки, - отруби, зелень, овощи и так далее.Старайтесь есть приготовленные дома блюда, а не полуфабрикаты. Дело в том, что в последних содержится много искусственных добавок, сахара, соли – все это будет способствовать набору лишнего веса. Если же Вы самостоятельно приготовили себе обед, Вы точно будете знать, что внутри.Постарайтесь приучить себя к тому, чтобы пить чай и кофе без добавления в них сахара. Первое время это может казаться сложным, но на самом деле организм быстро привыкает к таким «невкусным» напиткам. От сахара важно отказаться, особенно если есть привычка пить чай или кофе вместе с бутербродами или десертными изделиями.Также следует отказаться от сладких газированных напитков – это настоящая «сахарная бомба» для организма, провоцирующая активный рост жировой ткани. Напомним, что сладкие газировки – вред в чистом виде, в них нет ничего, что могло бы принести организму хоть какую-то пользу.Если тянет перекусывать между основными приемами пищи, отдавайте предпочтение овощам, фруктам, орехам и кисломолочным продуктам. Что касается основных блюд, жареным лучше предпочитать лучше запеченные, вареные и приготовленные на пару.