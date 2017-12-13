Ученые назвали шесть препятствий на пути к стройной фигуре

Многие люди, желающие сбросить лишние килограммы, задаются вопросом: почему так трудно похудеть?На этот вопрос решил ответить эндокринолог Алексей Калинчев. В частности, он назвал основные помехи на пути к идеальной фигуре.Даже если не есть на ночь и отказались от сладкого и мучного, то это не значит, что мы начнем сбрасывать вес. Лишние калории можно набрать, питаясь белковыми продуктами. По этой причине следует подсчитать калории и становить для себе определенное их количество в день.Постоянное напряжение может вызывать сбой гормонов и желание постоянно есть. Именно так организм пытается защититься. Поэтому нужно привести в порядок свое эмоциональное состояние, а потом заниматься фигурой.Нехватка сна также является причиной, которая не дает организму освободиться от лишнего веса. Организм, понимая, что ему не хватит энергии на день, начинает добирать ее из пищи. Также сон играет важную роль в процессе похудения, так как во сне расходуются калории за счет выработки соматотропного гормона.Если не видите результата, после того, как стали правильно питаться, заниматься спортом и наладили сон, то обратитесь к эндокринологу и проверьте уровень гормонов в организме. Возможно, именно гормоны блокируют отток жирных кислот и не позволяют сбросить лишний вес.Если вы очень голодны, то съедаете намного больше, чем запланировали. Этого категорически допускать нельзя. Как только организм поймет, что получит пищу нескоро, он начинает накапливать жиры. Лучше есть чаще, но меньше, чтобы не испытывать чувство голода между редкими приемами пищи.Не секрет, что для большей потери калорий, нужно вести активный образ жизни. Если нет времени на групповые занятия, начните хотя бы ходить по 30-40 минут в день.