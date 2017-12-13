Вейпы толкают людей к обычным сигаретам, доказали наблюдения

Электронные сигареты (вейпы) изначально позиционировались как более безопасная альтернатива обычным сигаретам. Однако исследования говорят о том, что вейпы так же вредны. Как отмечает "Med2.RU", сотрудники Питтсбургского университета убеждены: вейпы способствуют развитию настоящей никотиновой зависимости. Согласно статистике, 50% употреблявших электронные сигареты, стали курильщиками.А проведенный эксперимент это подтвердил. Ученые собрали группы примерно из 1000 человек разного возраста. Оказалось, более половины человек, которые регулярно употребляли вейпы на протяжении различного времени, пробовали настоящие сигареты. Причем, это касалось даже тех, кто ранее с никотином не сталкивался. Поэтому ученые считают, что оборот вейпов должен регулироваться так же, как и обычных сигарет.При этом ученые Калифорнийского университета в Беркли предупреждают: вейпы свободно курят в общественных местах, подвергая окружающих воздействию формальдегида, вызывающего рак, и акролеина, раздражающего глаза и кожу. Данные выводы они сделали, пронаблюдав за тремя людьми в баре и произведя там замеры уровня токсичных веществ. Эксперты установили, что концентрация токсичных соединений, испускаемых вейпером в окружающую среду, намного превосходит безопасные показатели.Уровень потребления формальдегида при 100 затяжках вейпом в день больше, чем у человека, выкуривающего в день 10 обычных сигарет. Формальдегид - вещество, применяемое в бальзамировании тел, повышает риск лейкемии, рака мозга при регулярном воздействии. В электронных сигаретах формальдегид, как и акролеин, выделяется при нагревании пропилена, гликоля и глицерина, входящих в состав жидкости для электронных сигарет.Хотя испарения от вейпов довольно быстро расходятся, в барах уровень формальдегида таков, что он может вызывать анемию и приводить к повреждениям яичников. Еще одно вредное соединение - диацетил. Это химическое вещество, используемое для ароматизации многих электронных сигарет и обвиняемое в провоцировании неизлечимого поражения легких.