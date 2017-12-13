Названы самые опасные виды диет

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34% людей после диеты набирают вес, 19% умудряются похудеть и удерживать свой вес длительное время, а 47% остаются при своих килограммах. При этом диеты могут оказаться ещё и смертельно опасными.Диетами сегодня никого не удивишь. Худеют почти все и по разным причинам. При этом немногие учитывают то, что радикальное изменение рациона может серьёзно подорвать здоровье и даже привести к летальному исходу. О том, каких диет следует избегать.Одним из востребованных сегодня вариантов похудения являются низкокалорийные диеты. Кажется, что достаточно перейти на максимально облегченные варианты питания, отказаться от тех продуктов, которые содержат жиры и углеводы, и тело сразу же начнёт преображаться в лучшую сторону. Как правило, такие диеты подразумевают снижение потребляемых калорий в день до 1000, что по факту является экстремально низкой цифрой. Адепты такого варианта похудения уверены, что в этом случае организм начнёт расходовать энергию, которая у него накопилась в жировых отложениях. Таким образом и должен запускаться процесс похудения. И первое время результаты действительно появляются. Однако затем организм приспосабливается к новым условиям, перестраивается, и эффект оказывается совершенно противоположным.Калории — это энергия, которая требуется организму для его нормального функционирования. В среднем человеку в день требуется 2000-2500 калорий. И если резко снизить их количество, то велика вероятность, что организм впадёт в состояние шока и переключится на режим сохранения энергии. Выглядит это так. Когда не хватает калорий из еды, в организме активизируется гормон лептин, который отвечает за обмен веществ. Выработка его напрямую зависит от количества жировой ткани, имеющейся в организме. При снижении количества калорий организм считает, что наступило голодное время, и начинает активнее наращивать объёмы жировой ткани, из которой сможет брать резервные запасы энергии. Сохраняются же эти жиры за счёт замедления метаболизма, которое также происходит на фоне режима энергосбережения тела. В организме в это время замедляется расщепление жира, ухудшается синтез мышечных волокон и т. д. Процессы накопления жиров про запас не закончатся и после окончания диеты, вследствие чего вес будет набран быстро, причём нередко гораздо больший, чем был до. Самым опасным в такого рода диетах врачи называют нехватку полезных микроэлементов и витаминов, что становится причиной развития авитаминозов, проявляющихся в ломкости ногтей и волос, их тусклом цвете, изменении настроения, а также анемий и прочих негативных состояний. Кроме того, стоит понимать, что колебания веса туда-сюда становятся причиной развития сердечно-сосудистых проблем.Сегодня достаточно часто практикуют монодиеты. При этом путают их с разгрузочными днями. Последние длятся максимум 3 дня и вреда телу не наносят. Если же практиковать питание одним продуктом дольше, то негативные реакции не замедлят проявиться. Ведь моноварианты — это несбалансированность. В организм не поступают все три необходимых элемента (жиры, белки и углеводы), а отмечается перекос в сторону одного. Так, например, при выборе диет банановых, овсяных или гречневых, человек лишает себя необходимого для построения мышц белка, оставляя одни углеводы.При этом такие системы питания низкокалорийны, что приводит к накапливанию дефицита витаминов и жиров и к нарушению обмена веществ. По окончании такого варианта похудения организм, как и в первом случае, снова быстро наберёт потерянное. Чтобы был какой-то ощутимый эффект, надо сочетать монодиету с физическими нагрузками, разного рода активностью и витаминотерапией. В противном случае всё может обернуться болезнями. А ещё стоит понимать, что отдельно взятые продукты в избыточном количестве могут оказать негативное влияние на те или иные органы. Так, творог вреден для почек, морковь — для печени, шоколад — для эндокринной системы. Особенно опасны такие диеты для людей с хроническими заболеваниями.Новомодные сегодня диеты, основанные на употреблении одних только белков, показывают очень хорошие результаты. Человек худеет буквально на глазах, при этом питается достаточно разнообразно и интересно. Однако мало кто задумывается, выбирая такую систему питания, что она чревата последствиями.В первую очередь чрезмерное употребление белков негативно сказывается на состоянии почек человека. Такой элемент питания заставляет их работать буквально на износ. Большое количество протеинов становится причиной закисления мочи и повышенного выведения солей. Это приводит к образованию камней, которые затем, двигаясь по мочеточнику, могут приводить к серьёзным нарушениям здоровья. Также на фоне избытка протеинов может развиться патологическое изменение процесса транспортировки всех питательных веществ, которые требуются для функционирования почек. И камни могут образовываться даже при нормальном питании.Ещё одной проблемой при такого рода диете является повышение уровня холестерина в крови. В результате возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в т. ч. инфаркта и инсульта. Как утверждают учёные, вероятность становится выше на 28%. А ещё повышение холестерина в крови становится причиной образования камней в желчном пузыре.Негативно воздействуют белковые диеты и на работу кишечника. Из-за отсутствия клетчатки начинаются сбои, пища плохо переваривается, может обостряться геморрой. По мере развития ситуации у человека снижается аппетит, появляются плохой запах изо рта и тошнота. Кроме того, на фоне выдерживания такого рода системы питания отмечается и обезвоживание, что становится дополнительным стрессом для организма и ведёт к гормональному дисбалансу.