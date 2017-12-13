Нормализация обмена веществ: 10 средств из натуральных компонентов!

Обменные процессы в организме регулируются двумя системами — эндокринной и центральной нервной. В случае нарушений метаболизма они подают сигналы об опасности в виде различных патологий — повышения артериального давления, ожирения, снижения иммунитета, плохого состояния кожи, волос и ногтей и др. В результате человек лечит следствие, в то время как нужно искать причину.Обмен веществ может нарушиться на фоне изменений в работе щитовидной железы, половых желез, надпочечников и гипофиза. Одним из провоцирующих факторов является неправильное питание. Употребление большого количества жирной, жареной и сладкой пищи, а также полуфабрикатов приводит к повышенной концентрации липидов в крови, что, в свою очередь, увеличивает риск развития заболеваний сердечнососудистой системы.Нарушение метаболизма также может быть связано с малоподвижным образом жизни, злоупотреблением алкоголем, курением, хронической бессонницей и частыми стрессами.Чтобы помочь организму, необходимо ограничить употребление углеводов и животных жиров. Желательно перейти на дробное питание, позволяющее справиться с повышенным аппетитом, и обогатить рацион продуктами, способствующими нормализации обменных процессов.Важно также наладить сон и научиться справляться со стрессами. Избавиться от лишнего веса и активизировать обменные процессы помогут регулярные физические нагрузки — бег, ходьба, плавание, занятия в спортзале.Если вышеперечисленные мероприятия не дают эффекта в течение длительного времени, необходимо обратиться к врачу.Нормализовать обмен вещество помогут домашние средства на основе натуральных компонентов.Ингредиенты: 40 г. мякоти тыквы, 20 г. жидкого меда.Мякоть тыквы натереть на крупной терке и перемешать с медом.Принимать по 40 г. 1 раз в день за 30 минут до еды, постепенно увеличивая дозу до 100–150 г. Курс лечения — 1 месяц.Ингредиенты: 200 г. мякоти тыквы.Из мякоти тыквы отжать сок.Принимать по 100–120 мл 1–2 раза в день за 15 минут до еды. Курс лечения — 1 месяц.Ингредиенты: 30 г. цветков и листьев тыквы, 30 г. корня солодки, 20 г. сушеной морской капусты, 20 г. плодов рябины, 20 г. травы пастушьей сумки, 250 мл кипятка.Растительное сырье истолочь и тщательно перемешать. 15 г. полученного сбора залить кипятком, укутать и настаивать 2 часа, затем процедить.Принимать по 50 мл 5 раз в день в течение 2–3 недель.Ингредиенты: 20 г. измельченных черешков тыквы, 500 мл воды.Растительное сырье залить кипятком и настаивать 20 минут, затем процедить.Принимать по 100–120 мл 4–5 раз в день в течение 3 недель.Ингредиенты: 10 г. цветков тыквы, 10 г. травы тимьяна, 10 г. листьев мелиссы, 20 г. травы ясменника, 30 г. листьев земляники, 250 мл кипятка.Растительное сырье соединить и тщательно перемешать. 15 г. полученного сбора залить кипятком и настаивать в течение 40–50 минут.Настой процедить и принимать по 250 мл 2–3 раза в день в течение 1 месяца.Ингредиенты: 10 г. цветков тыквы, 10 г. корня солодки, 20 г. плодов фенхеля, 50 г. листьев мелиссы, 250 мл кипятка.Растительное сырье измельчить и перемешать. 15 г. полученного сбора залить кипятком и настаивать 1 час, затем процедить.Принимать по 250 мл 2–3 раза в день в течение 1 месяца.Ингредиенты: 15 г. цветков тыквы, 15 г. цветков ромашки, 15 г. цветков липы, 15 г. плодов фенхеля, 15 г. листьев мелиссы, 20 г. цветков бузины, 30 г. листьев мяты, 500 мл кипяткаРастительное сырье истолочь и тщательно перемешать. 30 г. полученного сбора залить кипятком и настаивать 1 час, после чего процедить.Принимать по 250 мл 1–2 раза в день в течение 1–2 месяцев.Ингредиенты: 10 г. цветков тыквы, 10 г. листьев березы, 10 г. листьев мать-и-мачехи, 30 г. листьев ежевики, 30 г. травы вереска, 250 мл кипятка.Растительное сырье тщательно перемешать, 15–20 г. полученного сбора залить кипятком и настаивать 40 минут, затем процедить.Принимать по 250 мл 2–3 раза в день в течение 1 месяца.Ингредиенты: 20 г. цветков тыквы, 20 г. листьев мелиссы, 20 г. листьев шалфея, 20 г. травы вероники, 20 г. листьев плюща, 20 г. листьев мать-и-мачехи, 250 мл кипятка.Измельченное растительное сырье тщательно перемешать. 15 г. полученного сбора залить кипятком и оставить под крышкой на 1 час, после чего процедить.Принимать по 250 мл 3 раза в неделю в течение 1 месяца.Ингредиенты: 30 г. цветков тыквы, 30 г. корня солодки, 20 г. плодов рябины, 20 г. травы пастушьей сумки, 20 г. морской капусты, 1 л кипятка.Измельченное сырье тщательно перемешать, 30–40 г. полученного сбора залить кипятком и настаивать 1 час.Принимать по 80 мл 3 раза в день в течение 2–3 недель.