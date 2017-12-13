ТОП-5 фруктов с максимальным количеством углеводов

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Эксперты в области здорового питания назвали 5 фруктов, которые содержат максимально высокое количество углеводов. Их следует исключить из рациона людям, которые придерживаются низкоуглеводных кетогенных диет.Манго. В одном среднем по размеру манго содержится приблизительно 50 г углеводов. Если вы решите выпить стакан мангового сока, то ожидайте получить не менее 28 г углеводов.Изюм. Одна из самых популярных разновидностей закусок для людей, которые проповедуют здоровый образ жизни и выбирают низкоуглеводные диеты. Изюм также можно встретить во множестве кондитерских изделий, но немногие знают о том, что в пригоршне изюма содержится целых 34 грамма углеводов.Бананы. К сожалению, в этот список фруктов с углеводами попадают и любимые миллионами россиян бананы, без которых не мыслят своей жизни многочисленные посетители спортзалов. Существует хорошая причина того, почему бананы следует исключить из списка продуктов тем, кто предпочитает низкоуглеводную диету. В одном среднем банане содержится целых 27 г углеводов.Ананасы. Ненамного оторвались от бананов и ананасы, которые также насыщены углеводами - их 25 г всего в нескольких ломтиках. Но если вы жить не может без экзотических фруктов, то замените ананасы на папайю, в которой имеется низкое количество углеводов.Яблоко. Ну а замыкает наш список самый популярный фрукт с углеводами в России и многих других странах мира - обыкновенное яблоко. В среднего размера яблоке содержится 25 г углеводов, что преимущественно связано с тем, что этот фрукт имеет множество волокон.