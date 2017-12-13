Канадские ученые из Университета Торонто считают, что гомосексуализм может начать развиваться в утробе матери, и вероятность его возникновения зависит от количества старших братьев у мужчины.Согласно полученным данным, чем больше у мужчины старших братьев, тем больше у него шансов стать геем в дальнейшей жизни. Специалисты утверждают, что у женщины, родившей сыновей, возникает иммунная реакция при каждой беременности мальчиком, и эта реакция может изменить мозг будущего ребенка. При этом авторы подчеркивают, что в объяснении причин развития гомосексуализма задействовано несколько факторов, и иммунный ответ является одним из них.Вероятность того, что любой мальчик будет геем, оценивается примерно в 3%, но для мальчиков, у которых есть три старших брата, шансы удваиваются до 6%. В то время как у девочек есть две Х-хромосомы, у мальчиков есть Х-хромосома и Y-хромосома. Именно Y-хромосома создает биологические различия между полами и вызывает иммунную реакцию у матери. В ответ на наличие мальчика организм матери реагирует на Y-хромосому и создает антитело, называемое anti-NLGN4Y. После рождения сыновей женщина имеет большой запас данных антител, которые могут повлиять на развитие мозга более поздних детей мужского пола.По словам экспертов, вероятность развития гомосексуализма становится все более вероятной с каждым последующим рождением мальчика, так как у более поздних детей изменяются структуры мозга, лежащие в основе сексуальной ориентации.