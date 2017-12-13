Гормональные контрацептивы и рак: есть ли альтернатива?

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Публикация результатов исследования ученых из Дании, которые выяснили, что прием любых гормональных контрацептивов увеличивает риск развития рака молочной железы, вызвала немало споров.Женщин эта информация обеспокоила, однако врачи уверяют, что волноваться не стоит. Они подчеркивают, что гормональная контрацепция – основной метод предохранения для женщин 20-30 лет. Вероятность развития рака молочной железы в таком возрасте достаточно мала и даже ее увеличение, вызванное приемом гормональных препаратов, не приводит к существенному возрастанию рисков.В исследовании, которое проводилось в Великобритании с 1968 года, принимали участие более 46 тысяч женщин, наблюдение за которыми длилось 44 года. Оказалось, что у тех, кто принимал оральные контрацептивы, риск развития многих форм рака был снижен (это не касалось лишь рака молочной железы и рака шейки матки).Дэвид Хантер (David J. Hunter) из Оксфордского университета (University of Oxford) подчеркивает, что пятилетний прием контрацептивов существенно снижает риск развития эндометриального рака, колоректального рака, рака яичников. Защитный эффект сохраняется даже после того, как женщина прекращала принимать таблетки: спустя 10 и даже 20 лет.Хантер и другие исследователи уверены, что обнародованные результаты может привести к тому, что женщины станут избегать столь надежного и в целом безопасного способа предохранения, а это может спровоцировать рост числа нежелательных беременностей. Доктор Хол Лоуренс (Hal Lawrence) отмечает, что любое лекарство обладает побочными действиями и абсолютно безвредных препаратов не бывает.Тем, кто хочет снизить возможные риски возникновения рака молочной железы, связанного с приемом оральных гормональных контрацептивов, ученые рекомендуют посоветоваться с гинекологом, чтобы принять решение.Так, тем, у кого установлена гормональная внутриматочная спираль, врачи могут порекомендовать установить медную спираль. Женщинам, которые не ведут регулярную половую жизнь, альтернативой гормональным контрацептивам могут стать барьерные методы контрацепции. Принимающим гормональные препараты не для предотвращения наступления нежелательной беременности, а для борьбы с другими симптомами (например, нерегулярным циклом), стоит сделать перерыв и посмотреть, не наступили ли улучшения – не исключено, что получится подобрать другой, негормональный, способ борьбы с этими проблемами.