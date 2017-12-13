Зубные протезы приводят к недоеданию

Зубные протезы могут привести к недоеданию, утверждают исследователи из Королевского колледжа Лондона.

По их мнению, вставные челюсти мешают пережевывать здоровую пищу — мясо, орехи, фрукты и овощи. Такие же проблемы возникают и у тех, кто потерял зубы, но протезы не носит. В обоих случаях из-за недоедания слабеют мышцы, кости и суставы, что чревато травмами и переломами.

«На сегодняшний день практически вся борьба с травматичностью завязана на диетах и на развитии у людей грамотного подхода к питанию, а влияние зубов на проблемы в старости отрицается», — заметил один из авторов научной работы, доктор Ваэл Саббах.

В исследовании приняли участие более 1800 человек пожилого возраста. Их разбили на три группы. Участники первой группы имели как минимум 20 зубов, второй – имели меньше зубов и носили протезы, третьей – тоже имели меньше 20 зубов но ничего не носили.

Ученые рассчитали индекс массы тела и проанализировали состояние зубов, тканей и костей участников исследования. Результаты показали, что наличие искусственных зубов повышает риск недоедания или «ломкости» на 32%.
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