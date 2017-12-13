Зубные протезы приводят к недоеданию

Зубные протезы могут привести к недоеданию, утверждают исследователи из Королевского колледжа Лондона.По их мнению, вставные челюсти мешают пережевывать здоровую пищу — мясо, орехи, фрукты и овощи. Такие же проблемы возникают и у тех, кто потерял зубы, но протезы не носит. В обоих случаях из-за недоедания слабеют мышцы, кости и суставы, что чревато травмами и переломами.«На сегодняшний день практически вся борьба с травматичностью завязана на диетах и на развитии у людей грамотного подхода к питанию, а влияние зубов на проблемы в старости отрицается», — заметил один из авторов научной работы, доктор Ваэл Саббах.В исследовании приняли участие более 1800 человек пожилого возраста. Их разбили на три группы. Участники первой группы имели как минимум 20 зубов, второй – имели меньше зубов и носили протезы, третьей – тоже имели меньше 20 зубов но ничего не носили.Ученые рассчитали индекс массы тела и проанализировали состояние зубов, тканей и костей участников исследования. Результаты показали, что наличие искусственных зубов повышает риск недоедания или «ломкости» на 32%.