Ученые объяснили, почему мужчины тяжелее переносят грипп
Профессор семейной медицины из Канады Кайл Сью изучил большое количество научных работ, посвященных тому, как респираторные инфекции переносятся мужчинами и женщинами. Ученый обнаружил, что представители мужского пола обладают более слабым иммунным ответом на заболевания подробного рода.
"Мужчины могут не преувеличивать симптомы, а просто иметь более слабую иммунную реакцию на респираторные вирусы, что приводит к более высокому уровню заболеваемости и смертности, нежели у женщин", — пишет Сью. Поэтому у мужчин грипп и простуда чаще сопровождаются осложнениями, которые могут привести к госпитализации или даже смерти.
Кроме того, канадский ученый приводит данные опроса, согласно которому мужчинам необходимо в два раза больше времени, чтобы восстановиться после болезни.
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