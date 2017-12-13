Аллергию на пищевые продуты можно победить

Эксперты представили терапию для детей, страдающих от более чем одной тяжелой пищевой аллергии. Как отмечает Health Day, почти у трети людей с пищевой аллергией фиксируются реакции более чем на один продукт. Специально для таких случаев Медицинская школа Стэнфордского университета протестировала новую схему лечения.Итак, обычно при множественной аллергии врачи просто советуют воздерживаться от всех проблемных продуктов. Это непросто и грозит недоеданием. Однако лекарств против множественной аллергии нет. В рамках последнего исследования ученые опробовали уникальный подход на 48 детях 4-15 лет, имевших множественную аллергию, включая аллергию на миндаль, кешью, яйца, фундук, молоко, арахис, кунжут, сою, грецкие орехи, пшеницу.В основе терапии лежал препарат против астмы омализумаб с иммунотерапией (устраивался контакт с аллергенами с постепенным увеличением дозировки). Оказалось, омализумаб безопасно ускорял процесс привыкания к аллергенам. Общий курс лечения препаратом продолжался 8 недель перед тем, как начиналась иммунотерапия. Далее следовали еще 8 недель комбинированного лечения и еще 20 недель иммунотерапии. В итоге 85% пациентов из основной группы смогли нормально переносить небольшие дозы двух пищевых аллергенов против 33% пациентов из контрольной группы принимавших плацебо.