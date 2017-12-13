Отсутствие зубов связали со слабостью мышц

В новом исследовании, проведенном учеными из Королевского колледжа Лондона, приняли участие 1800 американцев в возрасте 50 лет и старше. Добровольцев разделили на три группы. В первую группу вошли участники, имевшие не менее 20 зубов, во вторую - добровольцы с зубными протезами, у которых было меньше 20 зубов, а в третью - люди без зубных протезов, которые имели меньше 20 зубов, пишет The Daily Mail.Исследователи обнаружили, что участники, у которых было меньше 20 зубов, чаще страдали от слабости суставов и мышц. Наличие протезов не влияло на результаты. Люди, у которых было больше 20 зубов, реже были слабыми. Кроме того, они употребляли наибольшее количество питательных веществ во время исследования.Ученые полагают: вероятно, люди с зубными протезами избегают употребления определенных продуктов. Из-за этого они лишаются важных питательных веществ. Зубные протезы улучшают функцию жевания, однако сила их укуса намного меньше, чем у настоящих зубов.