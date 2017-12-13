Отсутствие зубов связали со слабостью мышц
Исследователи обнаружили, что участники, у которых было меньше 20 зубов, чаще страдали от слабости суставов и мышц. Наличие протезов не влияло на результаты. Люди, у которых было больше 20 зубов, реже были слабыми. Кроме того, они употребляли наибольшее количество питательных веществ во время исследования.
Ученые полагают: вероятно, люди с зубными протезами избегают употребления определенных продуктов. Из-за этого они лишаются важных питательных веществ. Зубные протезы улучшают функцию жевания, однако сила их укуса намного меньше, чем у настоящих зубов.
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