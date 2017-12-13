Использовать никотиновый пластырь при беременности безопаснее, чем курить
К средствам НЗТ относятся никотиновые пластыри, жевательные резинки, таблетки для рассасывания, ингаляторы и назальные спреи. Никотин не может быть полностью безопасным для плода. Но специалисты из Университета Бен-Гуриона выяснили: во время беременности лучше использовать средства НЗТ, чем курить. Ученые надеются, что их выводы подтолкнуть врачей к назначению НЗТ беременным женщинам, которым сложно бросить курить.
Кстати, опрос, проведенный ранее, показал: многие беременные женщины курят, употребляют алкоголь и едят вредную пищу. Каждая пятая участница опроса в период беременности употребляла алкоголь, 10% курили, а 44% пили больше кофе, чем следовало. Примерно 50% опрошенных не думали, что такое поведение негативно влияет на ребенка.
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