Головная боль от холода: эффективные способы устранения
Так называемая "холодовая" головная боль чаще всего встречается у молодых женщин и людей, которые чувствительны к резким изменениям погодных условий.
Причинами головной боли могут стать:
- резкое похолодание;
- мороз и сильный ветер;
- купание в холодной воде, летом в том числе;
- чрезмерное употребление холодных продуктов и напитков;
- закаливание и контрастный душ.
При "холодовой" головной боли ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки и курить, так как это может привести к более серьезным последствиям и купировать симптом будет крайне сложно даже сильнодействующими обезболивающими препаратами.
Если приступы головной боли возникают ежедневно и вероятной причиной является именно холод, тогда можно попробовать устранить ее при помощи следующих способов:
- выпить согревающий безалкогольный напиток - чай, отвар из лекарственных трав, куриный бульон и так далее;
- принять ванну с ароматическими эфирными маслами;
- проветрить помещение, в котором находитесь;
- согреться, например, зайдя в теплое помещение с улицы;
- наладить режим дня, чтобы впредь избежать приступов головной боли от холода или из-за других причин;
- сделать самомассаж головы и конечностей;
- растереть ладонями щеки и область висков, чтобы усилить кровообращение в голове.
Желательно не заниматься самолечением, особенно когда головные боли тревожат вас каждый день, а вышеперечисленные методы ее устранения не помогают. Обратитесь к врачу и пройдите соответствующее исследование, возможно, причина кроется не в холоде.
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