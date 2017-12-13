Головная боль от холода: эффективные способы устранения

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Медики рассказали о причинах "холодовой" головной боли и о том, как с ней справляться.Так называемая "холодовая" головная боль чаще всего встречается у молодых женщин и людей, которые чувствительны к резким изменениям погодных условий.- резкое похолодание;- мороз и сильный ветер;- купание в холодной воде, летом в том числе;- чрезмерное употребление холодных продуктов и напитков;- закаливание и контрастный душ.При "холодовой" головной боли ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки и курить, так как это может привести к более серьезным последствиям и купировать симптом будет крайне сложно даже сильнодействующими обезболивающими препаратами.Если приступы головной боли возникают ежедневно и вероятной причиной является именно холод, тогда можно попробовать устранить ее при помощи следующих способов:- выпить согревающий безалкогольный напиток - чай, отвар из лекарственных трав, куриный бульон и так далее;- принять ванну с ароматическими эфирными маслами;- проветрить помещение, в котором находитесь;- согреться, например, зайдя в теплое помещение с улицы;- наладить режим дня, чтобы впредь избежать приступов головной боли от холода или из-за других причин;- сделать самомассаж головы и конечностей;- растереть ладонями щеки и область висков, чтобы усилить кровообращение в голове.Желательно не заниматься самолечением, особенно когда головные боли тревожат вас каждый день, а вышеперечисленные методы ее устранения не помогают. Обратитесь к врачу и пройдите соответствующее исследование, возможно, причина кроется не в холоде.