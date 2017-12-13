Головная боль от холода: эффективные способы устранения

Медики рассказали о причинах "холодовой" головной боли и о том, как с ней справляться.

Так называемая "холодовая" головная боль чаще всего встречается у молодых женщин и людей, которые чувствительны к резким изменениям погодных условий.

Причинами головной боли могут стать:

- резкое похолодание;

- мороз и сильный ветер;

- купание в холодной воде, летом в том числе;

- чрезмерное употребление холодных продуктов и напитков;

- закаливание и контрастный душ.

При "холодовой" головной боли ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки и курить, так как это может привести к более серьезным последствиям и купировать симптом будет крайне сложно даже сильнодействующими обезболивающими препаратами.

Если приступы головной боли возникают ежедневно и вероятной причиной является именно холод, тогда можно попробовать устранить ее при помощи следующих способов:

- выпить согревающий безалкогольный напиток - чай, отвар из лекарственных трав, куриный бульон и так далее;

- принять ванну с ароматическими эфирными маслами;

- проветрить помещение, в котором находитесь;

- согреться, например, зайдя в теплое помещение с улицы;

- наладить режим дня, чтобы впредь избежать приступов головной боли от холода или из-за других причин;

- сделать самомассаж головы и конечностей;

- растереть ладонями щеки и область висков, чтобы усилить кровообращение в голове.

Желательно не заниматься самолечением, особенно когда головные боли тревожат вас каждый день, а вышеперечисленные методы ее устранения не помогают. Обратитесь к врачу и пройдите соответствующее исследование, возможно, причина кроется не в холоде.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил med2ru в категорию Неврология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь