Простой, но эффективный рецепт против проблем со щитовидкой
Функция щитовидной железы - стимулировать обмен веществ и контролировать уровень кальция, циркулирующей в организме.
Как правило, люди игнорируют этот маленький орган, пока с ним не возникнут какие-то проблемы.
Если производство гормонов щитовидной железы подвергается некоторому дисбалансу дисбаланс, организм страдает.
Улучшить деятельность щитовидной железы можно используя эфирные масла.
Наш совет: найдите специалиста из природных лекарств со знанием ароматерапии, так как с его помощью вы получите гораздо больше пользы от преимуществ эфирных масел.
Мы предлагаем вам узнать о наиболее мощные эфирные масла, которые эффективно помогают наладить работу щитовидной железы
- Эфирное масло ладана - эффективная для шишковидной железы, гипофиза и гипоталамуса.
- сандаловое масло - прекрасно подходит для шишковидной железы гипоталамуса и гипофиза.
- Эфирное масло герани - прекрасно подходит для баланса гормонов и надпочечников.
- Масло иланг-иланга - прекрасно подходит для баланса гормонов и надпочечников.
- Гвоздичное масло - прекрасно подходит для здоровья щитовидной железы.
- Лимонное масло - оказывает положительное воздействие на здоровье щитовидной железы. При смешивании с эфирным маслом гвоздики это становится особенно полезным.
- Масло розмарина - стимулирует работу желез и мозга, а также обеспечивает поддержку, особенно для надпочечников.
- Масло мирры - очень полезная для здоровья щитовидной железы и укрепляет иммунную систему.
- Масло базилика - прекрасно подходит для надпочечников, поджелудочной железы, паращитовидной железы, шишковидной железы и гипофиза.
Лучшие способы использования эфирных масел при лечении щитовидной железы
1. Нанесите одну каплю эфирного масла мирры (смешанную с небольшим количеством кокосового масла) на область щитовидной железы 1 раз в день.
2. Наносите по 2 капли эфирного масла базилика на область надпочечников (почек) каждое утро.
3. Приготовьте этот мощный средство и исправьте работу всей эндокринной системы:
Ингредиенты:
20 капель масла ладана
20 капель масла мирры
20 капель масла лимона
20 капель масла базилика
3 столовых ложки кокосового масла
Смешайте все ингредиенты и поместите в маленькую стеклянную емкость, плотно закройте.
Нанесите смесь непосредственно кожу стоп перед сном.
Важно сделать тест перед нанесением на кожу: немного смеси нанесите на кожу, оставьте на несколько минут и наблюдайте, если аллергическая реакция.
Поместите от 5 до 10 капель выбранных масел в чашу эфирного масляного диффузора и вдыхайте аромат.
Капните 1-2 капли на ладони и поднесите их к лицу и вдохните аромат.
Эфирные масла также улучшат и ваше общее самочувствие и настроение!
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