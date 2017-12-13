Простой, но эффективный рецепт против проблем со щитовидкой

Невероятно, но уже через неделю я получила первые результаты! Это так здорово!

Функция щитовидной железы - стимулировать обмен веществ и контролировать уровень кальция, циркулирующей в организме.
Как правило, люди игнорируют этот маленький орган, пока с ним не возникнут какие-то проблемы.

Если производство гормонов щитовидной железы подвергается некоторому дисбалансу дисбаланс, организм страдает.

Улучшить деятельность щитовидной железы можно используя эфирные масла.

Наш совет: найдите специалиста из природных лекарств со знанием ароматерапии, так как с его помощью вы получите гораздо больше пользы от преимуществ эфирных масел.

Мы предлагаем вам узнать о наиболее мощные эфирные масла, которые эффективно помогают наладить работу щитовидной железы

- Эфирное масло ладана - эффективная для шишковидной железы, гипофиза и гипоталамуса.

- сандаловое масло - прекрасно подходит для шишковидной железы гипоталамуса и гипофиза.

- Эфирное масло герани - прекрасно подходит для баланса гормонов и надпочечников.

- Масло иланг-иланга - прекрасно подходит для баланса гормонов и надпочечников.

- Гвоздичное масло - прекрасно подходит для здоровья щитовидной железы.

- Лимонное масло - оказывает положительное воздействие на здоровье щитовидной железы. При смешивании с эфирным маслом гвоздики это становится особенно полезным.

- Масло розмарина - стимулирует работу желез и мозга, а также обеспечивает поддержку, особенно для надпочечников.

- Масло мирры - очень полезная для здоровья щитовидной железы и укрепляет иммунную систему.

- Масло базилика - прекрасно подходит для надпочечников, поджелудочной железы, паращитовидной железы, шишковидной железы и гипофиза.

Лучшие способы использования эфирных масел при лечении щитовидной железы

1. Нанесите одну каплю эфирного масла мирры (смешанную с небольшим количеством кокосового масла) на область щитовидной железы 1 раз в день.

2. Наносите по 2 капли эфирного масла базилика на область надпочечников (почек) каждое утро.

3. Приготовьте этот мощный средство и исправьте работу всей эндокринной системы:

Ингредиенты:

20 капель масла ладана

20 капель масла мирры

20 капель масла лимона

20 капель масла базилика

3 столовых ложки кокосового масла

Смешайте все ингредиенты и поместите в маленькую стеклянную емкость, плотно закройте.

Нанесите смесь непосредственно кожу стоп перед сном.

Важно сделать тест перед нанесением на кожу: немного смеси нанесите на кожу, оставьте на несколько минут и наблюдайте, если аллергическая реакция.

Поместите от 5 до 10 капель выбранных масел в чашу эфирного масляного диффузора и вдыхайте аромат.

Капните 1-2 капли на ладони и поднесите их к лицу и вдохните аромат.

Эфирные масла также улучшат и ваше общее самочувствие и настроение!
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