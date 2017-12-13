Простой, но эффективный рецепт против проблем со щитовидкой

Невероятно, но уже через неделю я получила первые результаты! Это так здорово!Функция щитовидной железы - стимулировать обмен веществ и контролировать уровень кальция, циркулирующей в организме.Как правило, люди игнорируют этот маленький орган, пока с ним не возникнут какие-то проблемы.Если производство гормонов щитовидной железы подвергается некоторому дисбалансу дисбаланс, организм страдает.Улучшить деятельность щитовидной железы можно используя эфирные масла.Наш совет: найдите специалиста из природных лекарств со знанием ароматерапии, так как с его помощью вы получите гораздо больше пользы от преимуществ эфирных масел.Мы предлагаем вам узнать о наиболее, которые эффективно помогают наладить работу щитовидной железы- Эфирное масло ладана - эффективная для шишковидной железы, гипофиза и гипоталамуса.- сандаловое масло - прекрасно подходит для шишковидной железы гипоталамуса и гипофиза.- Эфирное масло герани - прекрасно подходит для баланса гормонов и надпочечников.- Масло иланг-иланга - прекрасно подходит для баланса гормонов и надпочечников.- Гвоздичное масло - прекрасно подходит для здоровья щитовидной железы.- Лимонное масло - оказывает положительное воздействие на здоровье щитовидной железы. При смешивании с эфирным маслом гвоздики это становится особенно полезным.- Масло розмарина - стимулирует работу желез и мозга, а также обеспечивает поддержку, особенно для надпочечников.- Масло мирры - очень полезная для здоровья щитовидной железы и укрепляет иммунную систему.- Масло базилика - прекрасно подходит для надпочечников, поджелудочной железы, паращитовидной железы, шишковидной железы и гипофиза.1. Нанесите одну каплю эфирного масла мирры (смешанную с небольшим количеством кокосового масла) на область щитовидной железы 1 раз в день.2. Наносите по 2 капли эфирного масла базилика на область надпочечников (почек) каждое утро.3. Приготовьте этот мощный средство и исправьте работу всей эндокринной системы:20 капель масла ладана20 капель масла мирры20 капель масла лимона20 капель масла базилика3 столовых ложки кокосового маслаСмешайте все ингредиенты и поместите в маленькую стеклянную емкость, плотно закройте.Нанесите смесь непосредственно кожу стоп перед сном.Важно сделать тест перед нанесением на кожу: немного смеси нанесите на кожу, оставьте на несколько минут и наблюдайте, если аллергическая реакция.Поместите от 5 до 10 капель выбранных масел в чашу эфирного масляного диффузора и вдыхайте аромат.Капните 1-2 капли на ладони и поднесите их к лицу и вдохните аромат.Эфирные масла также улучшат и ваше общее самочувствие и настроение!