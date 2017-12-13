Какие масла использовать для волос? Полезная памятка

— увлажняет сухие волосы, придает естественный блеск, питает кожу головы. Маски для волос с льняным маслом предотвращают выпадение волос;— применяют, для того, чтобы избавиться от секущихся кончиков, при чрезмерной сухости волос. Особенно рекомендуется применять маски для волос из подсолнечного масла в зимнее время года.— сохраняет волосы при частом мытье головы, возвращает естественный блеск. Маска для волос с кокосовым маслом рекомендуется в качестве профилактики зимой;— эффективное средство при ломких и секущихся волосах. Масло необходимо втирать в кожу голову, а после распределить на волосах;— применяется в целях ускорить рост волос, а также в борьбе с облысением. Маска на основе облепихового масла придает волосам объем и густоту;— активизирует работу корней волос, что позволяет ускорить рост волос. В приготовлении масляных масок для волос применяется экстракт иланг-иланга, масло чайного дерева и розмарина, масло авокадо, рисовое масло, масло жожоба и другие;— успокаивает раздраженную кожу головы, помогает придать объем тонким волосам, используются для увлажнения волос;— отлично восстанавливает структуру волос, рекомендуется применять при сухом типе волос;— восстанавливает поврежденные волосы, улучшает кровообращение, что положительно сказывается на росте волос.