Какие масла использовать для волос? Полезная памятка

Льняное масло — увлажняет сухие волосы, придает естественный блеск, питает кожу головы. Маски для волос с льняным маслом предотвращают выпадение волос;

Подсолнечное масло — применяют, для того, чтобы избавиться от секущихся кончиков, при чрезмерной сухости волос. Особенно рекомендуется применять маски для волос из подсолнечного масла в зимнее время года.

Кокосовое масло — сохраняет волосы при частом мытье головы, возвращает естественный блеск. Маска для волос с кокосовым маслом рекомендуется в качестве профилактики зимой;

Миндальное масло — эффективное средство при ломких и секущихся волосах. Масло необходимо втирать в кожу голову, а после распределить на волосах;

Облепиховое масло — применяется в целях ускорить рост волос, а также в борьбе с облысением. Маска на основе облепихового масла придает волосам объем и густоту;

Эфирные масла — активизирует работу корней волос, что позволяет ускорить рост волос. В приготовлении масляных масок для волос применяется экстракт иланг-иланга, масло чайного дерева и розмарина, масло авокадо, рисовое масло, масло жожоба и другие;

Пальмовое масло — успокаивает раздраженную кожу головы, помогает придать объем тонким волосам, используются для увлажнения волос;

Персиковое масло — отлично восстанавливает структуру волос, рекомендуется применять при сухом типе волос;

Камфорное масло — восстанавливает поврежденные волосы, улучшает кровообращение, что положительно сказывается на росте волос.
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