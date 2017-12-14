Упрямство позволяет жить до ста лет

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Если вы хотите жить до 100 лет, то будьте более упрямыми и постоянно чем-то себя занимайте.Психическое здоровье людей из категории долгожителей бывает более прочным, чему у их родственников в возрасте от 50 до 75 лет, как показало исследование.Обычно нам говорят о том, что ключами к долгой жизни являются здоровое питание и множество физических нагрузок. Но если вы хотите дожить до 100 лет, то упертость и доминирование могут быть теми качествами, которые играют решающую роль.Позитивное отношение к жизни, постоянное стремление чем-то себя занимать помогает людям сохранять отличную психику, которая имеет определяющее значение при долголетии. Другими важными факторами, как показало исследование, являются любовь членов семьи, а также религиозные предпочтения.Авторы исследования из университетов Калифорнии в Сан-Диего США и Рима в Италии наблюдали за 29 людьми в возрасте от 90 до 101 года, проживающими в одной итальянской деревушке. К удивлению учёных, у всех долгожителей психическое здоровье было лучше, чем у членов их семей в возрасте от 50 до 75 лет.При этом физическое здоровье, как несложно предположить, у долгожителей было значительно хуже, чем у их более молодых родственников. Но именно устойчивая психика позволяла им жить так долго, как полагают авторы исследования. Долгожители имели высокий уровень уверенности в себе и прочные навыки принятия решений, они демонстрировали высокую самостоятельность и позитивное отношение к жизни. Более того, все долгожители активно интересовались жизнью и имели какие-то увлечения, которые занимали их в течение всего дня.Большинство долгожителей жили в своих домах и увлекались садоводством. При этом они стояли на позиции о том, что это их жизнь, от которой они не будут отказываться, несмотря на почтенный возраст. Почти все долгожители в психологическом плане были доминирующими, прямыми и упёртыми, им требовался полный контроль над происходящими событиями, они мало заботились о том, что о них думали окружающие.