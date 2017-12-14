Аптечные средства, которые остановят выпадение волос
После месяца сами заметите результат, как волосы станут более густыми и здоровыми.
Маска с витамином В — супер-средство!
Какие нужны ингредиенты:
- 1 ампула витамина В6;
- 1 ампула витамина В12;
- 1 гр. витамина С (продаётся в пакетах);
- 2 ст. л. касторового или репейного масла;
- 2 ст. л. мёда (разогреваем на водяной бане);
- 2 ст. л. любого бальзама для волос.
Всё смешиваем. Наносим на волосы за 1 час до мытья сначала на корни, а затем равномерно распределяем по всей длине.
Надеваем на голову чепчик и укутываем полотенцем (добиваемся эффекта «сауны». Смывается эта маска очень хорошо, масло легко вымывается за счёт того, что в состав входит бальзам.
Маска на меду от сильного выпадения волос
Даже 1-кратное применение дает потрясающий результат!
Поможет от выпадения, сухости и блеклости волос. Делать нужно хотя бы раз в неделю.
При очень интенсивном выпадении (больше 100 волос в день) можно повторять 2-3 раза в неделю, пока результат от масок не станет заметен.
Выпадением нужно серьезно озадачиться только если ежедневная потеря составляет более 70-100 волос.
В этом случае желательно (или даже обязательно) посетить врача дермато-трихолога!
Выпадение так же может быть вызвано уменьшением женских половых гормоном и увеличением мужских (например, беременность, роды, кормление, климакс) а так же стрессом. Может быть, нужно будет сдать тест на гормоны.
Какие нужны ингредиенты:
- 1 желток (обязательно)
- 1 ст.л. меда (обязательно)
- 1 ст. л. оливкового или любого масла для волос (можно репейное)
- 1 ч. л. лимонного сока (обязательно, если кладете масло)
- 1 ст. л. йогурта или кефира, можно майонеза (не пугайтесь)
- 1 ст. л. любой косметической маски для волос (если завалялась, сама по себе малоэффективна, а выбросить жалко)
- 1 зубчик чеснока (давленого или протертого) — чеснок дает супер-эффект от выпадения волос а так же стимулирует рост новых волос. Можно заменить ст. л. лукового сока, а можно положить и то и другое).
ПРЕДУПРЕЖДАЮ: запах будет ТОЛЬКО от мокрой или вспотевшей головы, держится долго, около 2-3 месяцев.
Если волосы до плеч — уменьшайте состав в 2-е (кроме желтка).
- Если прополоскать петрушкой, запах уменьшается!
Все это смешайте и нанесите на волосы. Сверху наденьте шапочку для душа или пакет, замотайте полотенцем.
Держать минимум 45 минут (желательно не менее 2 часов). Затем смыть шампунем, кондиционером, ополоснуть волосы 300-500 мл прохладной (около 30 градусов — это особенно важно если волосы жирные) питьевой воды с соком 1/8 лимона (если нет, то можно применить яблочный или обычный столовый уксус).
Рекомендую таким образом завершать каждое мытье, это закроет щетинки волос, сделает волосы гладкими, послушными, блестящими и шелковистыми, даже без бальзама (хотя при жесткой воде я пользуюсь и тем и другим).
Так же можно добавить лимон не просто в воду а в отвар ромашки или крапивы.
Сильный рецепт от выпадения волос, проверенный временем
Какие нужны ингредиенты:
- ложка меда
- ложка касторового масла
- ложка коньяка
- яичный желток
1. Втереть в корни волос минут пять.
2. Завязать пленкой и под шапочку.
3. Держать часа 2-3. После смыть шампунем.
4. В неделю делать два раза.
5. Уже после 3-4 процедуры увидите результат.
Маски для волос для сильного объема
Какие нужны ингредиенты:
Яичный желток+2 ложки растительного или оливкового масла;
Наносить на волосы равномерно и держать 30 мин.
Подходит для сухих и нормальных волос-0,5 кефира+яичный желток. Кефир нагреть и всю смесь нанести на корни волос. Держать 30-40 мин.
Яичный желток+ 1 ст. ложка касторового масла+ 1ст. ложка репейного масла. Распределить по всей длине волос
и оставить на 40 мин.
Белая глина+теплая вода, смешать и всю смесь распределить по длине волос. Держать 15 мин.
Укрепляющий шампунь для роста волос
Какие нужны ингредиенты:
- ? детского мыла
- 2 столовые ложки сухой горчицы
Натрите на тёрке четверть куска детского мыла, залейте мыльную стружку стаканом горячей воды, процедите и добавьте в полученную смесь сухую горчицу. Тщательно перемешайте. Шампунь готов к применению.
Для роста и укрепления волос
Какие нужны ингредиенты:
- 1 столовая ложка желатина
- 3 столовые ложки горячей воды
- 1 чайная ложка шампуня
Желатин развести теплой водой, хорошенько перемешать, чтобы не было комков, дать постоять. Когда желатин разбухнет, перемешать с шампунем.
Нанести на волосы, покрыть полиэтиленом. Держать 20-30 минут.
Хорошенько промыть волосы. Объем и блеск будут обалденные!
Многие употребляют желатин для роста волос и ногтей еще и внутрь. Действительно, укрепляет ногти и волосы.
Здоровья вашим волосам!
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