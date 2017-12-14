Аптечные средства, которые остановят выпадение волос

Маска с витамином В — супер-средство!



1 ампула витамина В6;



1 ампула витамина В12;



1 гр. витамина С (продаётся в пакетах);



2 ст. л. касторового или репейного масла;



2 ст. л. мёда (разогреваем на водяной бане);



2 ст. л. любого бальзама для волос.



Маска на меду от сильного выпадения волос



1 желток (обязательно)



1 ст.л. меда (обязательно)



1 ст. л. оливкового или любого масла для волос (можно репейное)



1 ч. л. лимонного сока (обязательно, если кладете масло)



1 ст. л. йогурта или кефира, можно майонеза (не пугайтесь)



1 ст. л. любой косметической маски для волос (если завалялась, сама по себе малоэффективна, а выбросить жалко)



1 зубчик чеснока (давленого или протертого) — чеснок дает супер-эффект от выпадения волос а так же стимулирует рост новых волос. Можно заменить ст. л. лукового сока, а можно положить и то и другое).





Если прополоскать петрушкой, запах уменьшается!



Сильный рецепт от выпадения волос, проверенный временем



ложка меда



ложка касторового масла



ложка коньяка



яичный желток



Маски для волос для сильного объема

Укрепляющий шампунь для роста волос



? детского мыла



2 столовые ложки сухой горчицы



Для роста и укрепления волос



1 столовая ложка желатина



3 столовые ложки горячей воды



1 чайная ложка шампуня



В этой статье мы собрали для вас самые эффективные и полезные маски для волос, которые остановят выпадение волос и простимулируют новые луковицы.После месяца сами заметите результат, как волосы станут более густыми и здоровыми.Какие нужны ингредиенты:Всё смешиваем. Наносим на волосы за 1 час до мытья сначала на корни, а затем равномерно распределяем по всей длине.Надеваем на голову чепчик и укутываем полотенцем (добиваемся эффекта «сауны». Смывается эта маска очень хорошо, масло легко вымывается за счёт того, что в состав входит бальзам.Даже 1-кратное применение дает потрясающий результат!Поможет от выпадения, сухости и блеклости волос. Делать нужно хотя бы раз в неделю.При очень интенсивном выпадении (больше 100 волос в день) можно повторять 2-3 раза в неделю, пока результат от масок не станет заметен.Выпадением нужно серьезно озадачиться только если ежедневная потеря составляет более 70-100 волос.В этом случае желательно (или даже обязательно) посетить врача дермато-трихолога!Выпадение так же может быть вызвано уменьшением женских половых гормоном и увеличением мужских (например, беременность, роды, кормление, климакс) а так же стрессом. Может быть, нужно будет сдать тест на гормоны.Какие нужны ингредиенты:ПРЕДУПРЕЖДАЮ: запах будет ТОЛЬКО от мокрой или вспотевшей головы, держится долго, около 2-3 месяцев.Если волосы до плеч — уменьшайте состав в 2-е (кроме желтка).Все это смешайте и нанесите на волосы. Сверху наденьте шапочку для душа или пакет, замотайте полотенцем.Держать минимум 45 минут (желательно не менее 2 часов). Затем смыть шампунем, кондиционером, ополоснуть волосы 300-500 мл прохладной (около 30 градусов — это особенно важно если волосы жирные) питьевой воды с соком 1/8 лимона (если нет, то можно применить яблочный или обычный столовый уксус).Рекомендую таким образом завершать каждое мытье, это закроет щетинки волос, сделает волосы гладкими, послушными, блестящими и шелковистыми, даже без бальзама (хотя при жесткой воде я пользуюсь и тем и другим).Так же можно добавить лимон не просто в воду а в отвар ромашки или крапивы.Какие нужны ингредиенты:1. Втереть в корни волос минут пять.2. Завязать пленкой и под шапочку.3. Держать часа 2-3. После смыть шампунем.4. В неделю делать два раза.5. Уже после 3-4 процедуры увидите результат.Какие нужны ингредиенты:Яичный желток+2 ложки растительного или оливкового масла;Наносить на волосы равномерно и держать 30 мин.Подходит для сухих и нормальных волос-0,5 кефира+яичный желток. Кефир нагреть и всю смесь нанести на корни волос. Держать 30-40 мин.Яичный желток+ 1 ст. ложка касторового масла+ 1ст. ложка репейного масла. Распределить по всей длине волоси оставить на 40 мин.Белая глина+теплая вода, смешать и всю смесь распределить по длине волос. Держать 15 мин.Какие нужны ингредиенты:Натрите на тёрке четверть куска детского мыла, залейте мыльную стружку стаканом горячей воды, процедите и добавьте в полученную смесь сухую горчицу. Тщательно перемешайте. Шампунь готов к применению.Какие нужны ингредиенты:Желатин развести теплой водой, хорошенько перемешать, чтобы не было комков, дать постоять. Когда желатин разбухнет, перемешать с шампунем.Нанести на волосы, покрыть полиэтиленом. Держать 20-30 минут.Хорошенько промыть волосы. Объем и блеск будут обалденные!Многие употребляют желатин для роста волос и ногтей еще и внутрь. Действительно, укрепляет ногти и волосы.Здоровья вашим волосам!