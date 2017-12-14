Аптечные средства, которые остановят выпадение волос

В этой статье мы собрали для вас самые эффективные и полезные маски для волос, которые остановят выпадение волос и простимулируют новые луковицы.

После месяца сами заметите результат, как волосы станут более густыми и здоровыми.

Маска с витамином В — супер-средство!


Какие нужны ингредиенты:

  • 1 ампула витамина В6;

  • 1 ампула витамина В12;

  • 1 гр. витамина С (продаётся в пакетах);

  • 2 ст. л. касторового или репейного масла;

  • 2 ст. л. мёда (разогреваем на водяной бане);

  • 2 ст. л. любого бальзама для волос.


Всё смешиваем. Наносим на волосы за 1 час до мытья сначала на корни, а затем равномерно распределяем по всей длине.

Надеваем на голову чепчик и укутываем полотенцем (добиваемся эффекта «сауны». Смывается эта маска очень хорошо, масло легко вымывается за счёт того, что в состав входит бальзам.

 

Маска на меду от сильного выпадения волос


Даже 1-кратное применение дает потрясающий результат!

Поможет от выпадения, сухости и блеклости волос. Делать нужно хотя бы раз в неделю.

При очень интенсивном выпадении (больше 100 волос в день) можно повторять 2-3 раза в неделю, пока результат от масок не станет заметен.

Выпадением нужно серьезно озадачиться только если ежедневная потеря составляет более 70-100 волос.

В этом случае желательно (или даже обязательно) посетить врача дермато-трихолога!

Выпадение так же может быть вызвано уменьшением женских половых гормоном и увеличением мужских (например, беременность, роды, кормление, климакс) а так же стрессом. Может быть, нужно будет сдать тест на гормоны.

Какие нужны ингредиенты:

  • 1 желток (обязательно)

  • 1 ст.л. меда (обязательно)

  • 1 ст. л. оливкового или любого масла для волос (можно репейное)

  • 1 ч. л. лимонного сока (обязательно, если кладете масло)

  • 1 ст. л. йогурта или кефира, можно майонеза (не пугайтесь)

  • 1 ст. л. любой косметической маски для волос (если завалялась, сама по себе малоэффективна, а выбросить жалко)

  • 1 зубчик чеснока (давленого или протертого) — чеснок дает супер-эффект от выпадения волос а так же стимулирует рост новых волос. Можно заменить ст. л. лукового сока, а можно положить и то и другое).


ПРЕДУПРЕЖДАЮ: запах будет ТОЛЬКО от мокрой или вспотевшей головы, держится долго, около 2-3 месяцев.

Если волосы до плеч — уменьшайте состав в 2-е (кроме желтка).

  • Если прополоскать петрушкой, запах уменьшается!


Все это смешайте и нанесите на волосы. Сверху наденьте шапочку для душа или пакет, замотайте полотенцем.

Держать минимум 45 минут (желательно не менее 2 часов). Затем смыть шампунем, кондиционером, ополоснуть волосы 300-500 мл прохладной (около 30 градусов — это особенно важно если волосы жирные) питьевой воды с соком 1/8 лимона (если нет, то можно применить яблочный или обычный столовый уксус).

Рекомендую таким образом завершать каждое мытье, это закроет щетинки волос, сделает волосы гладкими, послушными, блестящими и шелковистыми, даже без бальзама (хотя при жесткой воде я пользуюсь и тем и другим).

Так же можно добавить лимон не просто в воду а в отвар ромашки или крапивы.

 

Сильный рецепт от выпадения волос, проверенный временем


Какие нужны ингредиенты:

  • ложка меда

  • ложка касторового масла

  • ложка коньяка

  • яичный желток


1. Втереть в корни волос минут пять.

2. Завязать пленкой и под шапочку.

3. Держать часа 2-3. После смыть шампунем.

4. В неделю делать два раза.

5. Уже после 3-4 процедуры увидите результат.

Маски для волос для сильного объема


Какие нужны ингредиенты:

Яичный желток+2 ложки растительного или оливкового масла;

Наносить на волосы равномерно и держать 30 мин.

Подходит для сухих и нормальных волос-0,5 кефира+яичный желток. Кефир нагреть и всю смесь нанести на корни волос. Держать 30-40 мин.

Яичный желток+ 1 ст. ложка касторового масла+ 1ст. ложка репейного масла. Распределить по всей длине волос

и оставить на 40 мин.

Белая глина+теплая вода, смешать и всю смесь распределить по длине волос. Держать 15 мин.

Укрепляющий шампунь для роста волос


Какие нужны ингредиенты:

  • ? детского мыла

  • 2 столовые ложки сухой горчицы


Натрите на тёрке четверть куска детского мыла, залейте мыльную стружку стаканом горячей воды, процедите и добавьте в полученную смесь сухую горчицу. Тщательно перемешайте. Шампунь готов к применению.

Для роста и укрепления волос


Какие нужны ингредиенты:

  • 1 столовая ложка желатина

  • 3 столовые ложки горячей воды

  • 1 чайная ложка шампуня


Желатин развести теплой водой, хорошенько перемешать, чтобы не было комков, дать постоять. Когда желатин разбухнет, перемешать с шампунем.

Нанести на волосы, покрыть полиэтиленом. Держать 20-30 минут.

Хорошенько промыть волосы. Объем и блеск будут обалденные!

Многие употребляют желатин для роста волос и ногтей еще и внутрь. Действительно, укрепляет ногти и волосы.

Здоровья вашим волосам!
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