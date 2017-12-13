Прекратите это делать! К чему может привести привычка есть на ходу

В современном мире всё делается буквально на ходу: разговоры и отправка сообщений, свидания и даже приём пищи. Недалеки те времена, когда люди научатся спать во время утренней пробежки. Но вернёмся к пище. Все эти быстрые перекусы на рабочем месте и ужин наспех у телевизора имеют очень нехорошие последствия. Вот, что происходит с телом за короткое время, если постоянно быстро есть.Вы бы себя отнесли к быстрым едокам или тем, кто способен на час растянуть тарелку с салатом? Конечно, любые крайности условны. Но если вы опустошаете тарелку быстрее, чем закончится заставка любимого сериала, есть повод серьёзно задуматься. И побыстрее (уж простите за каламбур) избавиться от этой привычки. Ведь её вред уже научно доказан.Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Circulation, существует прямая взаимосвязь между скоростью приёма пищи, лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. К исследованию привлекли 1083 человека: 642 мужчины и 441 женщину. В зависимости от пищевых привычек их разделили на 3 категории: быстрых едоков, умеренных и медленных. Здоровье всех участников тщательно обследовали, а через 5 лет повторили диагностику.Через пять лет тех же участников проверили на наличие метаболического синдрома – резистентности к инсулину, которая проявляется в нарушении углеводного обмена, ожирении (особенно в области живота), артериальной гипертензии и склонностью к тромбозам. Выяснилось, что у группы «быстрых едоков» показатель оказался самых высоким – 11,6% её участников стали «счастливыми обладателями» метаболического синдрома.Почему так получилось? Учёные объяснили это двумя причинами: во-первых всё дело в сахаре. Быстрое поглощение пищи вызывает колебания (скачки) уровня сахара в крови, что со временем может спровоцировать резистивность к инсулину. Клетки начнут плохо поглощать глюкозу, а тело в ответ начнёт вырабатывать ещё больше инсулина, чтобы как-то это компенсировать. И уже через короткое время такое «перепроизводство» может привести к развитию диабета 2-го типа и целого букета сердечных заболеваний. Ну а во-вторых, кушая быстро, вы банально съедаете гораздо больше, чем нужно.А потому вы сделаете неоценимую инвестицию в собственное здоровье, если уже сегодня попробуете есть медленнее. Приятный бонус: любое блюдо покажется гораздо вкуснее, если тщательно его прожевать.