Этого не знал никто! Как правильно принимать душ

Ученые-дерматологи выяснили, как правильно принимать душ и какие ошибки чаще всего допускают простые люди.Основные ошибки при приеме душа они опубликовали в британском журнале.Ежедневное мытье может лишить кожу человека защитного слоя полезных бактерий, которые помогают бороться с различного рода инфекциями. Однако, если мыть руки достаточно часто и уделять внимание зоне подмышек и ниже пояса, личная гигиена через день не принесет никакого вреда, уверен профессор вирусологии Джон Оксфорд. А идеальным, по мнению эксперта, является душ дважды в не неделю.Больше внимания нужно уделять нижней части тела. А вот частый душ и пересушивание кожи грозит даже экземой.Не стоит мыться более 20 минут. Вода является раздражителем, поэтому, чем дольше вы находитесь под струями, тем более сухой и менее эластичной будет ваша кожа", - сказала доктор Анджали Махт, консультант-дерматолог Британского фонда кожи. Она рекомендует не обходить стороной вопрос увлажнения кожи и лучше всего уделять этому вопросу внимание сразу после мытья.Робин Чуткан предупреждает, что ежедневное использование мыла может ослабить иммунитет. Лишение кожи "натуральной бактериальной защиты" может привести к экземе. "Постоянный контакт кожи с грязью "учит" колонии бактерий отличать безвредную грязь от патогенной, а мыло лишает их этой тренировки", — поясняет Робин Чуткан. Лучше всего использовать мягкое мыло из органических компонентов, оно действует на кожу лучше.Более того, мыть мылом можно только подмышки, ягодицы, интимную зону и стопы. Остальное тело можно сполоснуть водой."Большинство людей моют лицо под душем, с той же температурой воды и тем же давлением струй, с которыми они моют все тело. Горячий душ может увеличить видимость капиллярной сетки щек, что негативно скажется на внешнем виде и может нарушить нормальное состояние кожи лица", - уверена австралийский эксперт-дерматолог Кайе Скотт.Неправильная мочалка или нерегулярная ее замена — рай для бактерий. Мертвые клетки кожи, которые мочалка призвана удалять, оседают в ее полостях, что провоцирует быстрый рост патогенных бактерий на ее поверхности." В условиях влажности мокрая мочалка и мертвые клетки в ее полостях становятся питомниками опасных для человека инфекций", — говорит дерматолог Сэм Бантинг.