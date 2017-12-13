30 фактов о женском теле, которых не знают 98% женщин

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Вот 30 фактов о женском теле, которые мало кому известны. Возможно, какие-то из них вы и знали, но мы уверены, что другие вас удивят!1. 30% женщин во время беременности испытывают тягу к несъедобным вещам.2. В мышцах и связках женщин больше эластина, чем коллагена, поэтому женщины более гибкие.3. Во время сна электрическая активность женского мозга снижается всего на 10%, поэтому женский сон более чуткий.4. Для достижения оргазма женщине в среднем требуется 10–20 минут; мужчине обычно достаточно 4 минут.5. Женская грудь реагирует на температуру. От тепла она становится мягче, а соски увеличиваются.6. Женская иммунная система сильнее мужской.7. Женская кожа примерно в 10 раз чувствительнее, чем мужская.8. Женская привязанность к мужчине сильнее, чем мужская к женщине. Это вызвано повышенным уровнем окситоцина; кроме того, у женщин лучше развиты те части мозга (вентральная скорлупа, бледное ядро и фронтальная часть мозга), где концентрируется долгая привязанность.9. Женщины лучше мужчин различают высокочастотные звуки.10. Женщины лучше мужчин различают оттенки сладкого вкуса.11. Женщины моргают вдвое чаще мужчин.12. Женщины плачут в среднем 30–64 раз в год, мужчины — 6–17 раз.13. Женщины различают цвета лучше мужчин, поскольку цветоразличение напрямую связано с Х-хромосомой.14. Женщины сжигают жир медленнее мужчин (в среднем на 50 калорий в день).15. Женщины хуже мужчин ориентируются в пространстве.16. За речь у женщин отвечают два мозговых центра, поэтому женщина без труда произносит до 8000 слов в день, использует до 3000 звуков и до 10000 невербальных сигналов. У мужчин эти показатели вдвое ниже.17. Из-за наличия двух Х-хромосом у женщин реже проявляются осложнения и хронические болезни.18. Каждый набранный женщиной килограмм повышает вес груди на 20 граммов (и наоборот).19. Как ни странно, женская грудь не содержит мышечных тканей.20. Когда женщину окликают, она поворачивает голову, тогда как мужчина обычно поворачивается всем телом. Это объясняется тем, что у женщин более гибкая шея.21. Мозолистое тело в женском мозгу толще, чем у мужчин, и в нем на 30% больше соединений. Этим объясняется способность женщин к многозадачности.22. На женском языке вкусовых рецепторов больше, чем на мужском.23. Облысение является Х-сцепленным рецессивным признаком, который мужчины наследуют от матери.24. Повышенные концентрации прогестерона, кортизола и эстрадиола, особенно во время овуляции, усиливают у женщин ощущение беспокойства и чувство опасности. Поэтому женщины интуитивно чувствует угрозу лучше, чем мужчины.25. У 80% женщин одна грудь (как правило, левая) больше другой.26. У женских волос диаметр вдвое меньше, чем у мужских.27. У женщин более быстрое сердцебиение, чем у мужчин.28. У женщин больше болевых рецепторов, но благодаря эстрогену, который блокирует воспалительные процессы, они лучше переносят боль.29. У женщин лучше развито обоняние, чем у мужчин.30. У женщин лучше развито периферийное зрение, а у мужчин — туннельное.