Медики напомнили, почему полезно спать на левом боку

Сон играет чрезвычайно важную роль, от него напрямую зависит самочувствие и состояние нашего здоровья.При этом важными характеристиками является не только продолжительность сна, а и то, на каком блоку спит человек.Исследования медиков и специалистов показали, что полезен именно сон на левом боку. Они приводят массу аргументов, почему такая поза полезна:1. Избавление от изжоги. Ученые доказали, что сон на правом боку усугубляет это состояние, а на левом – напротив, снимает изжогу.2. Борьба с храпом проходит очень эффективно.3. Способствует улучшению пищеварения, так как в этой позе переваренная пища легче проходит из тонкой в толстую кишку.4. Благотворно воздействует на сердце, благодаря тому, что способствует лучшему лимфодренажу в его направлении.5. Хорошо влияет на селезенку.6. Способствует фильтрации лимфы.7. Циркуляция крови происходит лучше, что особенно полезно при варикозе.8. Эта поза настоятельно рекомендуется беременным, так как лучше осуществляется кровоток к плоду.