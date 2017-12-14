Медики напомнили, почему полезно спать на левом боку
При этом важными характеристиками является не только продолжительность сна, а и то, на каком блоку спит человек.
Исследования медиков и специалистов показали, что полезен именно сон на левом боку. Они приводят массу аргументов, почему такая поза полезна:
1. Избавление от изжоги. Ученые доказали, что сон на правом боку усугубляет это состояние, а на левом – напротив, снимает изжогу.
2. Борьба с храпом проходит очень эффективно.
3. Способствует улучшению пищеварения, так как в этой позе переваренная пища легче проходит из тонкой в толстую кишку.
4. Благотворно воздействует на сердце, благодаря тому, что способствует лучшему лимфодренажу в его направлении.
5. Хорошо влияет на селезенку.
6. Способствует фильтрации лимфы.
7. Циркуляция крови происходит лучше, что особенно полезно при варикозе.
8. Эта поза настоятельно рекомендуется беременным, так как лучше осуществляется кровоток к плоду.
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Добавил stefan в категорию Разное
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