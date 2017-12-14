Шесть веских причин никогда не спать с макияжем

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Мы все знаем, что спать с косметикой — это плохо, но иногда так валимся с ног, что задумываемся: «А может, от одного раза ничего не случиться?». И это повторяется изо дня в день. Так ли вредно засыпать, не смыв макияж, на самом деле – рассказали косметологи.Голливудский дерматолог Энни Чиу поясняет: «Если вы не очищаете лицо перед сном, то и грязь и омертвевшие клетки кожи остаются с вами еще на несколько часов. Они забивают поры, и в результате у вас может возникнуть хроническое воспаление в виде прыщей».Все та же причина в забитых порах. «Регулярная чистка и пилинг являются неотъемлемой частью обновления кожи. Если вы регулярно не снимаете верхний омертвевший слой, ваша кожа теряет свою упругость», — говорит доктор Чиу. Бонус: при постоянном очищении кожи, она начинает настолько хорошо выглядеть, что вам придется меньше тратить на тональный крем.«В слое кожного сала, смешанного с косметикой на вашем лице, развиваются различные микроорганизмы. И, поскольку они контактируют с кожей продолжительное время, защитные способности эпидермиса снижаются. В резльтате у вас развивается вялотекущее хроническое воспаление и тонус кожи падает. Морщины увеличиваются, делая вас старше, чем вы есть», — поясняет Энни Чиу.Больше того. В 2013 году редакция Daily Mail провела эксперимент на одной из своих сотрудниц. В течение месяца она не снимала макияж, а всего лишь обновляла его по утрам, поверх прежнего слоя. Через месяц все отметили, что ее лицо выглядит так, как будто она постарела за это время на 10 лет.Понятно, что очищение лица полезно всем без исключения. Но если у вас жирная кожа и вы предрасположены к акне, спать в макияже вам опаснее, чем остальным. Вы рискуете усилить воспалительные процессы, и так происходящие у вас на лице.Слой косметики на вашей коже является прекрасной питательной средой для различных бактерий. Ночью, когда вы ворочаетесь лицом по подушке, вы механически повреждаете поверхностный слой кожи и можете занести себе инфекцию в свежую потертость.Макияж часто содержит раздражающие кожу красители и парфюмерные отдушки, которые не проявляют себя как опасные в течение дня. Но, знаете ли, даже такой раздражитель, как хлорка — не убивает микробы сразу. Ей требуется от 5 до 10 минут экспозиции, чтобы оказать свое воздействие. А безопасные, в целом, компоненты вашей косметики перестают такими быть при избыточном воздействии на вашу кожу.Как бы сильно вы ни устали, всегда мойте лицо, прежде чем отправляться в кровать — и ваша кожа будет вам благодарна.«Очищайте лицо два раза в день. Вечером, если вы носили плотный макияж, снимите его сперва косметической влажной салфеткой. После умывания и пилинга, который вам просто необходим, если у вас жирная кожа, не забудьте об увлажняющем ночном креме», — рекомендует доктор Чиу.