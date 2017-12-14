Эксперты раскрыли, как обмен веществ влияет на похудение

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Чего хочет человек, который решил придерживаться диеты? Похудеть? Отнюдь нет! Он хочет кушать, что угодно и не полнеть! Ведь так? Зачем нужны эти сброшенные килограммы, если они снова набегут с течением времени.Сегодня вы узнаете, как можно этого избежать, разобравшись с тем, что такое быстрый обмен веществ и как его достичь.Наверняка, вам знакомы люди, которые имеют прекрасную фигуру и при этом кушают в разы больше других. В основе такого явления лежит быстрый обмен веществ, он же - метаболизм. Многие думают, что наличие быстрого обмена веществ - это генетический подарок, и они, отчасти, правы. Но главным является то, что ускорить метаболизм может абсолютно каждый.Интернет пространство просто кишит картинками и советами с продуктами, которые улучшают (ускоряют) обмен веществ, пишет ladyhealth.com.ua, но это не более, чем просто маленькая часть сложного процесса.Первым, и главным, шагом к ускорению обмена веществ является соблюдение принципа частого дробного питания. Частое питание небольшими порциями стимулирует организм быстрей усваивать пищу. При этом организм не стремится создать себе резерв энергии в виде жировых отложений (именно жиры обеспечивают наибольшим количеством энергии). Такой режим привносит в организм некую стабильность и «уверенность в будущем», которая, в свою очередь, влияет на то, что вся потребленная пища будет усвоена и направлена на обеспечение энергии в данный момент.Вторым моментом в питании, направленном на ускорение обмена веществ, является раздельное питание. Цель его - потребление углеводов и белков в разные приемы пищи. Стоит оговориться, что в мире существует множество противоречивых мнений на счет раздельности в приеме пищи, но все однозначно сходятся на том, что этот принцип непосредственно влияет на ускорение процессов обмена веществ.Механизм влияния очень прост: для переваривания и усвоения одного макронутриента требуется меньшее количество ферментов и энергозатрат, в результате чего, обмен веществ осуществляется быстрее. При этом возрастает также и процент усвояемости пищи.