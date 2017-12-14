Эксперты назвали продукты, которые опасны на пустой желудок

По словам медиков, некоторые продукты питания на голодный желудок лучше не употреблять – есть риск спровоцировать тем самым неблагоприятные процессы в системе пищеварения.Какие же это продукты?Эксперты в области питания перечислили продукты, чье употребление не рекомендуется, если желудок человека пуст. В частности, они посоветовали не есть в таких условиях бананы.«В бананах много магния, и их употребление на голодный желудок может привести к нарушению магниево-кальциевого баланса в организме человека. Такой дисбаланс может запустить начало сердечно-сосудистых заболеваний», - пояснили специалисты.Также небезопасно глушить голод апельсинами – желудок, в котором не было другой пищи, может переполниться газами и кислотой. Помимо апельсинов, могут испортить самочувствие съеденные на пустой желудок хурма и помидоры. Вещества, присутствующие в них, в ходе взаимодействия с желудочным соком формируют гелеобразное вещество, которое в дальнейшем может стать желудочным камнем, рассказали врачи.Не стоит употреблять на голодный желудок и йогурты, уверяют эксперты. По их словам, полезные свойства этого продукта проявляются, если употреблять йогурт через два часа после еды или же перед сном.Холодные напитки тоже вошли в нежелательный список. Их питье на пустой желудок плохо действует на слизистую и провоцирует нарушения в ферментативных реакциях со стороны пищеварительной системы, констатировали медики.