Гипертония: 7 натуральных средств для решения проблемы
Одним из главных факторов, влияющих на артериальное давление, является рацион питания. Хотя есть и другие причины возникновения гипертонии, но именно на качество питания, а также на полезные или вредные привычки следует обратить внимание в первую очередь.
Кроме того, улучшить состояние, нормализовать давление, укрепить сердце помогут натуральные препараты из овощей и целебных растений.
Авокадо. При гипертонии полезно есть плоды авокадо свежими, в салатах, пюре, супах.
Арника горная. При повышенном давлении пить настой соцветий (10 г на 200 мл кипятка) по 1 ст.л. 3 раза вдень после еды с молоком или принимать настойку (готовится в соотношении 1:10 на 70% спирте) по 30-40 капель 2-3 раза в день с водо или молоком.
Арония черноплодная. При гипертонии пить отвар плодов (20 г сухих плодов на 200 мл кипятка) по полстакана 3-4 раза вдень.
Не рекомендуется при повышенной свертываемости крови и язве желудка.
Астрагал датский. Как гипотензивное и снижающее утомление средство пить настой травы (2 ст.л. сырья залить 300 мл охлажденной кипяченой воды, настаивать 4 часа) по 50 мл 3-4 раза вдень.
Астрагал шерстистоцветковый. При гипертонии пить настой травы (10 г сырья на 200 мл кипятка) по 2-3 ст.л. 2-3 раза в день в течение 3-4 недель. Успокаивает центральную нервную систему, понижает артериальное давление, поддерживает тонус сердца.
Барвинок малый. При гипертонии для понижения артериального давления и расширения венозных сосудов сердца и сосудов головного мозга пить настой листьев (1 ст.л. сырья на стакан кипятка) по трети стакана 3 раза в день. Растение ядовито.
Боярышник колючий. При гипертонии для понижения артериального давления принимать настойку цветков (10 г свежих цветков залить 100 мл 70% спирта, дать настояться 14 дней, процедить) по 15-20 капель со стопкой воды 3 раза в день.
Или пить настой цветков (1 ст.л. высушенных цветков на 200 мл кипятка0 по полстакана 2-3 раза в день.
Или пить настойку плодов (10 г сухих измельченных плодов залить 100 мл 70% спирта, оставить на 14 дней, процедить) по 30-40 капель в стопке воды.
Или пить настой плодов (1 ст.л. сухих измельченных плодов на 200 мл кипятка) по полстакана 2-3 раза в день.
Или пить настой смеси ( 1 ст.л. смеси - по 30 г цветков и плодов боярышника колючего, травы хвоща полевого, омелы белой, зубчиков чеснока, 10 г соцветий арники горной и 40 г травы тысячелистника обыкновенного – на 200 мл кипятка) по четверти стакана 4 раза в день.
Препараты боярышника способны увеличить силу сердечных сокращений, регулируют артериальное давление, повышая пониженное и понижая повышенное, уменьшают возбудимость нервной системы, обеспечивая глубокий спокойный и продолжительный сон и легкое засыпание.
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Добавил GooDZonE в категорию Кардиология
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