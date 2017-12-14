Гипертония: 7 натуральных средств для решения проблемы

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Сегодня гипертония — одно из самых распространенных заболеваний сердечнососудистой системы. Причин его возникновения множество: избыточный вес, наследственность, неправильное питание, сидячий образ жизни. Повышенное артериальное давление может привести к возникновению серьезных проблем со здоровьем, например, сердечнососудистым заболеваниям. Именно поэтому при выявлении гипертонии очень важно вести здоровый образ жизни.Одним из главных факторов, влияющих на артериальное давление, является рацион питания. Хотя есть и другие причины возникновения гипертонии, но именно на качество питания, а также на полезные или вредные привычки следует обратить внимание в первую очередь.Кроме того, улучшить состояние, нормализовать давление, укрепить сердце помогут натуральные препараты из овощей и целебных растений.При гипертонии полезно есть плоды авокадо свежими, в салатах, пюре, супах.При повышенном давлении пить настой соцветий (10 г на 200 мл кипятка) по 1 ст.л. 3 раза вдень после еды с молоком или принимать настойку (готовится в соотношении 1:10 на 70% спирте) по 30-40 капель 2-3 раза в день с водо или молоком.При гипертонии пить отвар плодов (20 г сухих плодов на 200 мл кипятка) по полстакана 3-4 раза вдень.Не рекомендуется при повышенной свертываемости крови и язве желудка.Как гипотензивное и снижающее утомление средство пить настой травы (2 ст.л. сырья залить 300 мл охлажденной кипяченой воды, настаивать 4 часа) по 50 мл 3-4 раза вдень.При гипертонии пить настой травы (10 г сырья на 200 мл кипятка) по 2-3 ст.л. 2-3 раза в день в течение 3-4 недель. Успокаивает центральную нервную систему, понижает артериальное давление, поддерживает тонус сердца.При гипертонии для понижения артериального давления и расширения венозных сосудов сердца и сосудов головного мозга пить настой листьев (1 ст.л. сырья на стакан кипятка) по трети стакана 3 раза в день. Растение ядовито.При гипертонии для понижения артериального давления принимать настойку цветков (10 г свежих цветков залить 100 мл 70% спирта, дать настояться 14 дней, процедить) по 15-20 капель со стопкой воды 3 раза в день.Или пить настой цветков (1 ст.л. высушенных цветков на 200 мл кипятка0 по полстакана 2-3 раза в день.Или пить настойку плодов (10 г сухих измельченных плодов залить 100 мл 70% спирта, оставить на 14 дней, процедить) по 30-40 капель в стопке воды.Или пить настой плодов (1 ст.л. сухих измельченных плодов на 200 мл кипятка) по полстакана 2-3 раза в день.Или пить настой смеси ( 1 ст.л. смеси - по 30 г цветков и плодов боярышника колючего, травы хвоща полевого, омелы белой, зубчиков чеснока, 10 г соцветий арники горной и 40 г травы тысячелистника обыкновенного – на 200 мл кипятка) по четверти стакана 4 раза в день.Препараты боярышника способны увеличить силу сердечных сокращений, регулируют артериальное давление, повышая пониженное и понижая повышенное, уменьшают возбудимость нервной системы, обеспечивая глубокий спокойный и продолжительный сон и легкое засыпание.