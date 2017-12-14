Как улучшить здоровье почек: 10 народных рецептов очищения

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Трудно достичь успеха в жизни, если вы плохо пахнете. Запах тела – это запах пота. В организме имеется два типа потовых желез. И оба они выделяют пот, который состоит в основном из воды. Но если регулярно (через каждые 5-6 часов) не мыться, влажная среда пота заселяется бактериями, придающими ему запах.У мужчин потовых желез больше и работают мужчины интенсивнее, следовательно, сильнее пахнут.Запах пота включает в себя и феромоны – таинственные вещества, привлекающие представительниц прекрасного пола.Запах пота может также свидетельствовать о дефиците цинка в организме.Бактерии, которые размножаются в подмышечных впадинах, являются основной причиной, вызывающей неприятный запах тела. Если не поддерживать надлежащую гигиену и не использовать дезодоранты, то вероятно, что этот запах проявится со всей своей интенсивностью.Но в некоторых случаях это происходит из-за заболевания, известного как бромидроз, связанного с нарушением работы апокринных желез, что и вызывает очень неприятный запах, который невозможно перебить никакой парфюмерией. В этом случае необходимо лечение.Потоотделение усиливается, когда человек находится в стрессовой ситуации, испытывает страх, тревогу, беспокойство или давление. Также частой причиной повышенного потоотделения является лишний вес.Если вас беспокоит неприятный запах от ног, то обратите внимание на обувь, которую носите. Возможно, она плохого качества, обладает недостаточной вентиляцией или сделана из ненатуральных материалов. Если добавить к этому еще и носки из ненатуральных материалов, то к концу дня ноги начинают неприятно пахнуть.Соблюдайте чистоту, смывайте пот, который скапливается на теле, не менее одного раза в день.Часто стирайте одежду, так как пот впитывается в нее.Пользуйтесь дезодорантами, большинство их которых содержит вещества, убивающие бактерии, которые питаются потом.Справиться с неприятным запахом вам поможет и это натуральное средство. Просто смешайте 5 листков мяты, 5 листков розмарина и 1 стакан кипятка. Когда настой остынет, процедите его и перелейте в удобную емкость для хранения. Каждый день смачивайте ватный диск в этом средстве и обрабатывайте им кожу в области подмышек и ноги.Если ты собираешься долгое время находиться вне дома, возьми с собой сменную одежду, белье и носки. Избежать неприятного запаха от тела тебе помогут и эфирные масла, например, масло лаванды.Применяйте средство от пота. Так как запах тела зависит от пота, важно уменьшить потоотделение.Используйте антибактериальное мыло.Следите за своим рационом. Некоторые продукты, например перец, увеличивают потоотделение. А сильно пахнущие блюда, например с чесноком, усиливают запах пота.Злоупотребление сладостями, жареным, жирами животного происхождения, колбасами и полуфабрикатами приводит к накоплению токсинов в нашем теле.В результате организму приходится прилагать больше усилий для выведения этих вредных веществ. Чтобы не допускать этого, рекомендуется включить в свой рацион больше свежих овощей и фруктов, цельнозерновых круп, семян, бобовых, а также пить достаточно не менее 2 литров воды в день.Не пейте пиво.Употребляйте вещества, имеющие вяжущие свойства, когда необходимо ограничить деятельность желез, устранить неприятный запах изо рта или от тела. Вяжущие вещества получают из коры дуба, калины, ольхи, корневищ кровохлебки, горца змеиного, калгана, травы горца перечного, пастушьей сумки, листьев шалфея и толокнянки, семян шалфея лекарственного, плодов черники, черемухи и из чая.