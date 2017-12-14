Ученые выяснили идеал мужской привлекательности
В исследовании приняли участие 160 женщин, не состоящих в отношениях с противоположным полом. Психологи на экране демонстрировали мужские тела без лиц, попросив женщин выбрать наиболее привлекательное для них. Самое мускулистое и сильное тело было выбрано участницами эксперимента единогласно. Дополнительным, определяющим фактором привлекательности был указан высокий рост мужчины (от 180 сантиметров). Излишнюю полноту участницы красивой не считают, однако в тех случаях, когда тело выглядело сильным, женщины указывали на привлекательность. Не повезло также худощавым и низким.
Исследователи подчеркивают, что главным фактором мужской привлекательности выступает сила. Вероятнее всего, это связано с древним эволюционным механизмом, ведь женщины всегда искали сильных и выносливых представителей противоположного пола, которые способны обеспечить здоровое потомство и защитить семью.
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