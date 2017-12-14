Ученые выяснили идеал мужской привлекательности

Мужчина ростом от 180, с мускулистым телом и сильными руками все еще остается идеалом женской красоты. К такому выводу пришли психологи после проведения исследования, результаты которого они опубликовали в журнале Royal Society journal Proceedings.В исследовании приняли участие 160 женщин, не состоящих в отношениях с противоположным полом. Психологи на экране демонстрировали мужские тела без лиц, попросив женщин выбрать наиболее привлекательное для них. Самое мускулистое и сильное тело было выбрано участницами эксперимента единогласно. Дополнительным, определяющим фактором привлекательности был указан высокий рост мужчины (от 180 сантиметров). Излишнюю полноту участницы красивой не считают, однако в тех случаях, когда тело выглядело сильным, женщины указывали на привлекательность. Не повезло также худощавым и низким.Исследователи подчеркивают, что главным фактором мужской привлекательности выступает сила. Вероятнее всего, это связано с древним эволюционным механизмом, ведь женщины всегда искали сильных и выносливых представителей противоположного пола, которые способны обеспечить здоровое потомство и защитить семью.