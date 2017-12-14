Проверено на близнецах - курение действительно старит людей
Для этого они наблюдали за 500 парами близнецов, сравнивая их по степени привлекательности.
Некоторые курильщики игнорируют предупредительные надписи на упаковках с сигаретами, так как считают, что благодаря выпусканию дыма изо рта они выглядят более клевыми и привлекательными.
В конце концов, мужские секс-символы поколений вроде Джеймса Дина, Хамфри Богарта или нашего советского Штирлица почти никогда не расставались с сигаретами. Однако в распоряжении науки появляется всё больше доказательств того, что курение делает человека менее привлекательным для представителей противоположного пола. Одной из причин этого являются специфические морщины в уголках рта, которые появляются из-за необходимости слишком часто сжимать губами сигареты.
Исследователи из Университета Бристоля попросили несколько сотен человек оценить фотографии близнецов, один из которых был курящим, а второй нет. Естественно, что информацию о том, кто именно из этих близнецов курит, людям не сообщали.
Эксперимент показал, что мужчины признавали некурящих женщин-близнецов наиболее привлекательными более чем в 70% случаев, а женщины делали аналогичный выбор в пользу некурящих близнецов-мужчин в 68% случаев.
В этой связи авторы исследования подчеркивают, что многим людям известно о способности сигарет отрицательно воздействовать на кожу и внешний вид, но теперь человечеству предоставлены самые убедительные доказательства, поскольку близнецы являются генетически идентичными, и на их процессы старения генетика влияет абсолютно одинаково.
Внешний вид приобретает все большее значение в современном обществе, особенно среди молодых людей, поэтому им не лишним будет узнать, каким образом они ускоряют старение и снижают собственную привлекательность за счет привычки курить. Она существенно приближает старость всего после одного десятилетия с сигаретами, ведь никотин вызывает сужение кровеносных сосудов во внешних слоях кожи, а химические вещества в табачном дыму повреждают коллаген и эластин - волокна, которые обеспечивают эластичность нашей кожи.
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