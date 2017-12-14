Проверено на близнецах - курение действительно старит людей

Ученые получили еще одно убедительное доказательство того, что курение отрицательно воздействует на внешний вид человека.Для этого они наблюдали за 500 парами близнецов, сравнивая их по степени привлекательности.Некоторые курильщики игнорируют предупредительные надписи на упаковках с сигаретами, так как считают, что благодаря выпусканию дыма изо рта они выглядят более клевыми и привлекательными.В конце концов, мужские секс-символы поколений вроде Джеймса Дина, Хамфри Богарта или нашего советского Штирлица почти никогда не расставались с сигаретами. Однако в распоряжении науки появляется всё больше доказательств того, что курение делает человека менее привлекательным для представителей противоположного пола. Одной из причин этого являются специфические морщины в уголках рта, которые появляются из-за необходимости слишком часто сжимать губами сигареты.Исследователи из Университета Бристоля попросили несколько сотен человек оценить фотографии близнецов, один из которых был курящим, а второй нет. Естественно, что информацию о том, кто именно из этих близнецов курит, людям не сообщали.Эксперимент показал, что мужчины признавали некурящих женщин-близнецов наиболее привлекательными более чем в 70% случаев, а женщины делали аналогичный выбор в пользу некурящих близнецов-мужчин в 68% случаев.В этой связи авторы исследования подчеркивают, что многим людям известно о способности сигарет отрицательно воздействовать на кожу и внешний вид, но теперь человечеству предоставлены самые убедительные доказательства, поскольку близнецы являются генетически идентичными, и на их процессы старения генетика влияет абсолютно одинаково.Внешний вид приобретает все большее значение в современном обществе, особенно среди молодых людей, поэтому им не лишним будет узнать, каким образом они ускоряют старение и снижают собственную привлекательность за счет привычки курить. Она существенно приближает старость всего после одного десятилетия с сигаретами, ведь никотин вызывает сужение кровеносных сосудов во внешних слоях кожи, а химические вещества в табачном дыму повреждают коллаген и эластин - волокна, которые обеспечивают эластичность нашей кожи.