Как прожить сто лет и остаться здоровым?

Исследователи из Калифорнийского университета (University of California) попробовали решить загадку жителей итальянского региона Чиленто (Cilento). Они выяснили, что в этой области проживает немало людей, чей образ жизни сложно назвать здоровым: они пьют много вина, курят, а также нередко имеют лишний вес. Несмотря на все это, многие жители региона доживают до 90 лет и отличаются при этом достаточно крепким здоровьем.Алан Мейзел (Alan Maisel), один из членов исследовательской группы, отмечает, что у жителей региона реже встречается болезнь Альцгеймера, катаракта, а частота переломов гораздо ниже, чем в среднем у людей этой возрастной группы. Авторы обратили внимание на то, что при обследовании им практически не удалось выявить пациентов с гипертонией или сердечной недостаточностью.С чем же связан тот факт, что жители Чиленто, ведя достаточно нездоровый образ жизни, сохраняют хорошее самочувствие в течение долгих лет? Дело тут не только в генах и средиземноморской диете, уверены ученые. Они полагают, что немаловажную роль играют и особенности характера.Чтобы подтвердить, что это действительно так, авторы исследования побеседовали с пожилыми жителями Чиленто, пытаясь выявить, есть ли какие-то общие черты в их поведении и мышлении. Практически все они были психически здоровы, не испытывали депрессии и тревожности. Их отличало позитивное отношение к жизни, трудолюбие, тесная связь с семьей и религиозность. Самые старые члены изученной популяции, люди в возрасте от 90 лет до 101 года, были достаточно упрямы, имели свой взгляд на многие вещи и не особо обращали внимание на мнение окружающих.Авторы считают, что эти черты в комбинации с хорошей наследственностью позволили этим людям прожить так долго, сохранив как физическое, так и умственное здоровье.