Как прожить сто лет и остаться здоровым?
Алан Мейзел (Alan Maisel), один из членов исследовательской группы, отмечает, что у жителей региона реже встречается болезнь Альцгеймера, катаракта, а частота переломов гораздо ниже, чем в среднем у людей этой возрастной группы. Авторы обратили внимание на то, что при обследовании им практически не удалось выявить пациентов с гипертонией или сердечной недостаточностью.
С чем же связан тот факт, что жители Чиленто, ведя достаточно нездоровый образ жизни, сохраняют хорошее самочувствие в течение долгих лет? Дело тут не только в генах и средиземноморской диете, уверены ученые. Они полагают, что немаловажную роль играют и особенности характера.
Чтобы подтвердить, что это действительно так, авторы исследования побеседовали с пожилыми жителями Чиленто, пытаясь выявить, есть ли какие-то общие черты в их поведении и мышлении. Практически все они были психически здоровы, не испытывали депрессии и тревожности. Их отличало позитивное отношение к жизни, трудолюбие, тесная связь с семьей и религиозность. Самые старые члены изученной популяции, люди в возрасте от 90 лет до 101 года, были достаточно упрямы, имели свой взгляд на многие вещи и не особо обращали внимание на мнение окружающих.
Авторы считают, что эти черты в комбинации с хорошей наследственностью позволили этим людям прожить так долго, сохранив как физическое, так и умственное здоровье.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил Ivan в категорию Разное
Добавить комментарий