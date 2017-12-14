У врачей старше 60 лет больные умирают чаще

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Пациенты врачей старше 60 лет умирают чаще по сравнению с теми, кого лечат медики моложе 40. К такому неутешительному выводу пришли ученые из Гарвардского университета.Принято считать, что чем более взрослым и опытным является доктор, тем выше шансы у его пациента на выздоровление.Однако исследование ученых из Гарвардского университета показало, что это не соответствует действительности. Выяснилось, что пациенты в больницах несколько чаще умирают, если их лечат пожилые врачи. Так, уровень смертности у больных, чьи врачи перешагнули через 60-летний рубеж, был выше, чем среди пациентов у медиков моложе 40. Авторы исследования оценили смертность пациентов в течение месяца после их поступления в больницу. В целом, у пожилых врачей умирало на одного пациента больше на каждые 77 госпитализированных.Исследователи считают, что полученные ими результаты дают повод для серьезных раздумий. Тем более что эта повышенная смертность пациентов врачей более старшего возраста сохранялась, даже когда авторы исследования брали во внимание такие факторы, как возраст больных и тяжесть их симптомов. Впрочем, оказалось, что если лечащий врач оказывал помощь сразу очень большому количеству пациентов, то его возраст никак не влиял на степень их смертности.Продолжительность стажа и величина опыта лечащего врача играет большую роль, однако некоторые доктора не успевают следить за теми стремительными изменениями, которые происходят в современной медицине, мире технологий и клиническими руководствами, выпускаемыми авторитетными научными учреждениями. Хотя медиков регулярно отправляют на курсы повышения квалификации, врачи старшего поколения являются гораздо более консервативными в деле применения всего того нового, о чём они узнают. Возможно, именно с этим связана несколько повышенная смертность пациентов у врачей старшей возрастной группы.