Ученые выяснили, сколько раз мозг человека «мутирует»

Сотрудники Йельского университета и Гарварда подсчитали, сколько мутаций возникает в человеческом мозге за жизнь.Ученые исследовали и зародышей, и взрослых людей. Так, эксперты из Йеля оценили динамику мутаций у эмбрионов. Анализ ДНК показал: молодые нейроны содержат от 200 до 400 генетических вариаций, которые рассеяны по всей ДНК.Эти мутации развиваются в зародыше неравномерно. На ранних этапах развития эмбриона на одну новую клетку приходится в среднем 1,3 мутации. Далее цифра возрастает до 5,1 мутации. Чем раньше возникнет мутация, тем эффективнее она будет.То есть изменения, появившиеся на стадии зародыша, скорее всего, распространятся на весь орган. Притом, среди этих мутаций возможны и полезные, вносящие разнообразие в генетическую картину.Финальное исследование ДНК нейронов мозга 15 человек выявил, что нервные клетки начинают самостоятельную жизнь примерно с 600 мутациями. Каждые две недели возникает новая мутация.Получается, к 80 годам большинство нейронов несут в себе по 2400 мутаций. Это объясняет когнитивный спад по мере старения. Но не все мутации приводят к видимым последствиям. Только 1% из них способен негативно отразиться на здоровье.