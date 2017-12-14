Есть целых 6 причин добавлять горчицу в горячую ванну

Мы отобрали для вас 6 самых важных и полезных эффектов горчицы, а также рекомендации, как их лучше всего использовать.

1. Расслабляет мышцы.

2. Восстанавливает кожу.

3. Против судорог.

4. Кондиционер для волос.

5. От мелких ожогов.

6. От боли в горле.

Для большинства людей горчица - это вкусная приправа. Но мало кто знает о ее целебных свойствах (не считая горчичников), пишет Newz Magazine.Читайте и запоминайте!Беспокоит регулярная мышечная боль? Горчица может помочь. Если болят большие мышцы (на спине или ногах), попробуйте принять теплую горчичную ванну.Вот как ее приготовить:Смешайте две столовые ложки горчицы с двумя столовыми ложками соли для ванн и добавьте смесь в воду. Горчица повышает эффективность соли и помогает справиться с напряжением мышц.Для небольших областей можно сделать успокаивающую мазь. Просто смешайте одну часть семян горчицы с двумя частями муки. Теперь добавьте немного воды, чтобы образовалась мазь.Протрите ею проблемный участок, оберните повязкой и оставьте на 20-30 минут. Теперь расслабьтесь и ожидайте, пока боль не исчезнет.Из горчицы можно сделать отличную маску! Она содержит витамин Е, антиоксиданты, а также другие противовоспалительные свойства, которые восстанавливают кожу.Нанесите тонкий слой горчицы на лицо, избегая области вокруг глаз и оставьте ее на 15 минут. Тщательно промойте лицо теплой водой. Если делать это регулярно, совсем скоро ваша кожа вернет свое здоровое сияние!Страдаете от судорог? Если у вас намечаются длительные поездки или поход - всегда берите с собой горчицу.При судорогах втирайте столовую ложку горчицы в пораженный участок. Спазм быстро пройдет.Горчичное масло сотворит чудеса с вашими волосами! После использования обычного кондиционера, массирующими движениями втирайте горчичное масло в волосы. Дайте маслу впитаться, можете его оставить на 8 часов.Если вы нанесете масло на ночь, обязательно надевайте шапочку для душа, чтобы не испачкать постельное белье. Результат - блестящие и мягкие бархатистые волосы.Если вы случайно обожжетесь во время готовки или зажигания свечей, сперва намочите пострадавший участок холодной водой. После этого возьмите немного горчицы и втирайте на поврежденную часть.Это не только предотвращает появление волдырей, но и помогает уменьшить боль. Горчица содержит аллилизотиоцианат, который стимулирует заживление и уменьшает повреждение кожи.Чтобы облегчить боль в горле, попробуйте этот рецепт. Смешайте столовую ложку горчичных семян, сок половины лимона, столовую ложку соли и столовую ложку меда. Вскипятите ингредиенты в чашке с водой, а затем остудите.Полощите этой смесью горло 2-3 раза в день. Таким образом вы избавитесь от воспаления. Если облегчения нет спустя 3 дня - обратитесь к врачу.У вас симптомы простуды? Горчица может помочь! Нанесите слой горчицы на грудь, накройте теплым полотенцем. Это немного облегчит ваше состояние.Поделитесь полезными советами со своими близкими!