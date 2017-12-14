Осторожно! Названы самые опасные причины кашля

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В основном кашель обычное явление, которое наверняка позникало у каждого человека. Но бывают случаи, когда он предзнаменует на наличие тяжелых заболеваний.В течении нескольких дней или недели происходит острый эпизод кашля. А если он длится дольше 7-8 недель, может превратиться в хронический. При помощи изучения характера кашля и сопровождающих его симптомов врачи могут установить точный диагноз, сообщает Med2.ru.Курение может стать причиной необратимого поражения защитных структур дыхательных путей. Из-за этого организм вызывает кашель для того, чтобы защитить легкие от внешних атак. Такой тип кашля может исчезнуть через несколько недель после того, как пациент бросает курить.Инфекции грудной клетки чаще всего возникают вследствие простуды или гриппа и именно из-за этого их трудно диагностировать. Основныетипы инфекций грудной клетки –пневмония и бронхит.Туберкулез отвечает за самый тяжелый и стойкий кашель. Симптомы туберкулеза включают усталость, кровь в мокроте при кашле, ночную потливость и потерю веса. Будьте осторожны, потому что эта болезнь очень заразна и требует длительного лечения.Коклюш характеризуется неделями или даже месяцами приступов удушливого кашля. Такое состояние может быть смертельным для детей младшего возраста.Заболевание сердца также могут вызвать кашель из-за заполнения легких жидкостью. Симптомами являются хроническая усталость и трудности с выполнением повседневных задач. Следует как можно быстрее обратиться к врачу, если есть эти симптомы.Прием лекарств может также вызывать кашель. Как правило, причиной такого кашля бывают препараты для контроля кровяного давления. Кашель, вызванный лекарствами, часто сухой и ухудшающийся в ночное время.Кашель также может быть вызван раком легких. Он может сохраняться чрезвычайно долго и ухудшаться со временем. Состояние может сопровождаться кровью в мокроте, болью в груди, усталостью и слабостью.Астма характеризуется набуханием дыхательных путей. Ранним симптомом астмы является кашель, ухудшающийся в ночное время и сопровождающийся свистом. Другие симптомы включают одышку и нарушение сна.Вирусы отвечают за длительный кашель, сохраняющийся после исчезновения основной болезни. Справиться с таким кашлем помогают безрецептурные сиропы от кашля.