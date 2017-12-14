Ученые рассказали, что нужно есть в разном возрасте для улучшения психического здоровья

Ученые из Университета Бингемтона в Нью-Йорке выяснили, что нужно есть людям в разном возрасте, чтобы улучшить настроение и сохранить психическое здоровье.В ходе испытаний эксперты проанализировали питание и уровень физических упражнений среди молодых людей и людей зрелого возраста. Участники заполнили онлайн-анкету, в которой оценивались рацион питания, образ жизни и психическое здоровье. Полученные результаты показали, что молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет улучшают психическое здоровье, когда они регулярно тренируются до трех раз в неделю и едят мясо. Люди, которые этого не делают, значительно чаще страдают от психических расстройств. По словам экспертов, употребление мяса и физические нагрузки приводят к накоплению определенных химических веществ в мозге, которые способствуют психическому благополучию. Речь идет о нейромедиаторах серотонине и допамине, повышающих настроение.При этом людям в возрасте старше 30 лет полезно употреблять овощи и фрукты, богатые антиоксидантами, а также избегать употребления кофеина и сладостей. Пренебрежение этим правилом может привести к увеличению частоты сердечных сокращений, повышенному кровяному давлению и потоотделению. По мере старения уровни свободных радикалов в организме повышаются, поэтому потребность в антиоксидантах возрастает, говорят специалисты. Свободные радикалы вызывают нарушения в мозге, что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения психических расстройств. Кроме того, способность регулировать стресс также уменьшается с возрастом, поэтому употребление пищи, которая активирует реакцию стресса (например, кофе или сладостей), может приводить к проблемам психического здоровья.