Рисовая диета поможет не только похудеть, но и очистит кишечник

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Диетологи рекомендуют воспользоваться проверенной рисовой диетой, с помощью которой можно избавиться от токсинов и лишнего веса.Рисовая диета давно пользуется популярностью, потому как считается одной из наиболее эффективных. К ее полезным свойствам относят: похудение, тщательное очищение кишечника и организма в целом, улучшение обмена веществ, благотворное воздействие на суставы и мочеполовую систему.На рисовой диете перед употреблением крупу необходимо вымачивать в воде, после чего она становится полой внутри и, попадая в желудок, а затем и в кишечник, она в буквальном смысле слова всасывает в себя все вредные вещества и потом выводит их наружу.Именно за счет этого свойства риса диету и называют очищающей. К слову, рис способствует уменьшению концентрации солей организме человека, поэтому по окончанию диеты худеющий почувствует легкость в теле и его перестанут беспокоить неприятные ощущения в суставах во время движения.Для начала рис нужно подготовить. Делается это так: ставите 4 банки по 250 мл объемом, подписываете каждую из них по номерам, в первую добавляете 2 столовые ложки риса и заливаете простой водой. На следующий день сливаете воду и наливаете новую, а в банку №2 - добавляете сухой рис и заливаете водой. На третий день с первых двух банок сливаете воду и заливаете свежую, а в третью банку насыпаете рис и заполняете ее водой. То же самое проделываете в четвертый день. Утром пятого дня сливаете воду со всех баночек и заливаете новую во все, кроме первой - рис из нее пересыпаете в кастрюльку и заливаете небольшим количеством воды, кипятите пару минут, снимаете с огня, укрываете кастрюлю махровым полотенцем или одеялом на полчаса, а потом съедаете весь рис натощак, не добавляя соль, масло и любые другие ингредиенты.Затем вымойте банку №1 и снова в нее засыпьте рис и залейте его водой. На второй день очищения вы возьмете банку №2 и проделаете все то же самое, что и с первой порцией риса.Кушать можно только через четыре часа после рисового завтрака.Желательно исключить из рациона все вредные продукты, в том числе и сладости и мучное. Желательно или не есть мяса вообще или сократить его количество и перейти на более диетические сорта.Сидеть на рисовой диете можно от 10 дней до месяца, затем отдохнуть полгода и можно снова повторить курс очищения.При таких заболеваниях и нарушениях здоровья, как: сахарный диабет, крайняя стадия ожирения, геморрой, запор, сидеть на рисовой диете нельзя. Если у вас есть подобные проблемы со здоровьем, то перед тем как вообще применять какую-либо диету, следует проконсультироваться с врачом.