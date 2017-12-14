У мужчины нашли червей в глазах

У жителя Казани при прохождении профилактического осмотра обнаружили редкую болезнь - дирофиляриоз глаз.Офтальмолог сообщил пациенту, что у него редкая форма инфекционного заболевания глаза, которое вызвано наличием там паразитов. Эта инфекция свойственна тропическим странам, а подхватить ее можно в Шри-Ланке, а также на территории Южной и Восточной Европы и Малой Азии. Особенно опасным периодом считается промежуток времени между маем и сентябрем.Переносчиками инфекции являются москиты, а источником заражения для них служат бродячие собаки. Когда инфекция попадает в глаза, в них появляются черви, движение которых человек может принять за галлюцинации. Помимо этого, у пациента может снизиться острота зрения. Сейчас мужчина проходит лечение.